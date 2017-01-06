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ABD'nin sinsi 'Ateşkes' oyunu!

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ABD'nin sinsi 'Ateşkes' oyunu!
Suriye ateşkesinde devredışı kalan ABD, muhaliflere ‘anlaşmayı bozun’ diyerek baskı yapmaya başladı.
ABD'nin sinsi 'Ateşkes' oyunu! ABD'nin sinsi 'Ateşkes' oyunu! ABD'nin sinsi 'Ateşkes' oyunu!

Muhalif gruplardan 30’dan fazlasıyla görüşen CIA görevlileri, “Ateşkese son verin. Alternatif bir projemiz var. Size daha fazla silah ve cephane sözü veriyoruz” dedi.

ABD, Suriyeli muhaliflere ateşkesi bozmaları yönünde baskı yapıyor. Rusya ve Türkiye öncülüğünde yürüyen ateşkes ve siyasi çözüm sürecinin başarılı olmayacağını telkin eden Pentagon ve CIA temsilcileri, temas kurdukları muhalif gruplara daha fazla silah ve cephane yardımı sözü veriyor.

Suriye'nin güneyinde savaşan gruplarla Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşen CIA ve Pentagon yetkilileri, diğer bölge komutanlarıyla da Reyhanlı ve Adana'da biraraya geldi. Ankara mutabakatının tarafları arasında yeralan bir muhalif grup sözcüsü, ABD'nin kendilerine daha fazla destek vaadinde bulunduğu ve önümüzdeki günlerde Irak ve Suriye cephesinde siyasi-askeri etkinliğini artırma vurgusu yaptığını belirtti.

ABD-İRAN İTTİFAKINA DOĞRU

ÖSO bileşeni ve Ortak Lojistik Merkezi 'MOC' (Military Operation Command) üyesi grupların ABD takibinde olduğunu belirten muhalif isim, Washington'un alternatif bir projesi olduğunu ve Türkiye ile Rusya öncülüğünde elde edilecek bir kazanımı istemediğini bildirdi.Suriye genelinde 29 Aralık günü ilan edilen ateşkesin özellikle Şii gruplar tarafından ihlal edildiğine dikkat çeken muhalif sözcü, rejimin bu konuda İran ve Rusya arasında sıkıştığını ve tıpkı Afganistan-Irak örneğinde olduğu gibi Suriye'de de gizli bir ABD-İran işbirliğinin gerçekleşebileceğini söyledi. Suriye'de alan paylaşımı ve siyasi süreç konusunda “İran'la Rusya arasında derin fikir ayrılıkları var" diyen muhalif kaynak, İran'ın bu konuda ABD ile tezlerinin daha fazla örtüştüğünü iddia etti.

Yenişafak

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