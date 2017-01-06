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Her üç kişiden biri grip

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Her üç kişiden biri grip
Sağlık Bakanlığı, 17 ildeki 180 aile hekiminden aldığı hasta numunelerini analiz etti. Numunelerin yüzde 34.6’sında grip tespit edildi.
Her üç kişiden biri grip Her üç kişiden biri grip Her üç kişiden biri grip

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında da artış baş gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere yurdun pek çok bölgesindeki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı ise Türkiye’de grip vakalarını izlemek için numune analizlerine devam ediyor.

19-25 Aralık tarihleri arasında farklı bölgelerdeki 180 aile hekiminden alınan numuneler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Viroloji Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji Laboratuvarı, Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı, Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı, Adana Halk Sağlığı Laboratuvarı, İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edildi.

Numunelerin yüzde 34.6’sında grip tespit edildi. 2016 yılında alınan bin 202 numunenin yüzde 8.4’ünde pozitiflik tespit edildi.

Tüm numunelerin 87’sinde influenza A (H3N2), 12’sinde influenza B, 2’sinde de influenza A virüsü görüldü. 19-25 Aralık’ta a 136 numunenin 47’sinde virüs saptandı.

Numunelerin 40’ı influenza A (H3N2), 7’sinin influenza B virüsü olduğu kayıtlara geçti. Rakamlara bakıldığında grip virüsü bu ay zirve yaptı.

5-11 Aralık tarihleri arasında numunelerdeki pozitiflik yüzde 13.8, 12-18 Aralık tarihleri arasında ise yüzde 21.9 olarak tespit edildi.

‘MUTLAKA AŞI YAPTIRIN’

Grip Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Şu an olağan süreci yaşıyoruz. Bu sene havalar erken soğuduğu için grip vakalarının maksimuma ulaşma süresi de erken olacak. Vakalarda artış yaşanacak. Virüsleri ilkbahar aylarına kadar görmeye devam edeceğiz. Risk gruplarının mutlaka aşılanması gerekir. Zamanın önemi yok. Ne zamanyaptırırlarsa 6 ay süreyle korur. Şu an görülen virüs tipleri, aşının önleyebildiği tipler. Bir de gün içinde mutlaka 4-5 kere elleri bol sabun ve suyla yıkamak çok önemli” dedi.

Habertürk

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