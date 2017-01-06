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Reina saldırganı hâlâ İstanbul'da

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Reina saldırganı hâlâ İstanbul'da
Ortaköy'deki saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.
Reina saldırganı hâlâ İstanbul'da Reina saldırganı hâlâ İstanbul'da Reina saldırganı hâlâ İstanbul'da

Olayda tek silah kullanıldığı, teröristin tek kişi olduğu bildirildi. Saldırganın geceyi geçirdiği Zeytinburnu’ndaki kafe işletmecisinden de para aldığı öğrenildi. Teröristin, Kırgızistan pasaportu kullanan Uygur Türkü olduğu da ortaya çıktı.

ZEYTİNBURNU’NDA BİR KAFEDE KALMIŞ

Yürütülen soruşturmada “Ebu Muhammed Horasani” kod ismini kullanan saldırganın gerçek kimliğine ulaşıldığı bildirildi. Saldırganın, 20 Kasım’da Kırgızistan’dan İstanbul’a bu ülkenin pasaportuyla giriş yapan Uygur Türkü olduğu belirlendi. Saldırganın son görüntüsüne Zeytinburnu Muratpaşa’da bir kafede ulaşıldı. Saldırı sonrası geldiği kafede geceyi geçiren saldırganın, sabah kafe işletmecisinden para alarak, yanına gelen 2 kişiyle birlikte ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan kafe sahibinin saldırganı önceden tanıdığı değerlendirilirken, örgüt ile bağlantısı da araştırılıyor.

SMOKE GAZ FİŞEĞİ

Saldırganın tek kişi olduğu ve saldırıda tek silah (Kalaşnikof) kullanıldığı tespit edildi. Saldırganın içeriye girdikten sonra kendisini kamufle etmek için duman çıkaran gaz fişeği kullandığı belirlendi. Bu fişek, güvenlik güçlerince, rehine kurtarma başta olmak üzere özel operasyonlarda kullanılıyor. 

SALDIRGAN HÂLÂ İSTANBUL’DA

Saldırganın, örgüte bağlı uyuyan hücrelerden birinde saklandığı değerlendiriliyor. Son görüntüsüne Zeytinburnu’daki kafede ulaşılan saldırganın bu bölgede veya şu an operasyonların devam ettiği ikinci bir bölgede saklandığı düşünülüyor. İstanbul’da ayrılmadığı değerlendirilen saldırganın yakalanması için terör, istihbarat polisinin yanı sıra MİT ve özel hârekat polisi de çalışma yürütüyor.

KRİTİK İSİMLER İZMİR'DE

Terörİstle irtibatlı olduğu saptanan ve saldırı sonrası Konya’yı terk edip geldikleri İzmir’de gözaltına alınan yabancı uyruklu kişiler arasında örgütün kritik isimlerinin de bulunduğu belirlendi. Bu kişiler arasında teröristle bizzat ilişkili ve saldırıdan haberdar olan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi. Saldırganın 15 Aralık’ta Konya’dan yalnız ayrılarak İstanbul’a gittiği, kendisiyle Konya otogarında görüntülenen ikinci kişinin ise otobüse binmediği belirlendi. Saldırganı İstanbul’a yolcu eden Hoca Yusuf kod adlı şüphelinin saldırıdan hemen sonra Konya’dan ayrıldığı da öğrenildi.

İZMİR'E GELEN 3 AİLE DEAŞ İLE BAĞLANTILI

İstanbul'da Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristle ilişkili oldukları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 aileyle ilgili araştırmalar sürüyor. Kırgızistan pasaportu taşıdıkları ve Doğu Türkistanlı oldukları belirtilen 3 ailenin Buca ve Bornova'da kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüş dürbünü, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi. Terör uzmanları, erkeklerin terör örgütü DEAŞ'la ilişkili olduklarını belirledi.

 

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