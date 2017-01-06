Trabzonspor'da Bero şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Galatasaray maçından sonra dizinde ağrılar hisseden ancak ardından uygulanan tedavi sürecine olumlu cevap veren Bero' nun, dün yapılan son antrenmanda yine sağ dizinde şiddetli ağrı şikayetiyle sağlık ekibine başvurduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde ise oyuncunun kampa devam edemeyeceği ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı tespit edildi. Bunun üzerine 21 yaşındaki genç oyuncu takımın kamp yaptığı otelden ayrıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu duruma çok üzüldüğü ifade edildi. Trabzonspor'un Bero'nun sakatlanmasının ardından devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapılması noktasında çalışmalarına hız verdiği kaydedildi.
GÜRAY VE RAMİL'E TRANSFER İZNİ
Trabzonspor'da devre arasında yapılan ve yapılması muhtemel transferlerin ardından fazla forma şansı bulamayacağını düşünen Güray Vural ve Ramil Sheidaev transfer görüşmelerine başladı. Ramil Sheidaev'in Samsunspor ile, Güray Vural'ın ise Kayserispor ve Bursaspor'la görüştüğü, Trabzonspor'un da kiralık olmak şartıyla bu transferlere onay vereceği öğrenildi.
TAKIM TAKTİK ÇALIŞTI
Antalya'nın Belek ilçesinde devre arası kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yoğun yağış altında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmanda hasta olan N'doye, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Akakpo, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılan Bero ve transfer görüşmeleri yapan Güray ile Ramil Sheidaev yer almadı.
FUTBOLCULAR GOLF ARABASIYLA TURLADI
Bordo mavili takımda bugün yapılan antrenman sonrasında bazı futbolcular sahanın kenarında bulunan golf arabasına binerek antrenman sahasının kenarında tur attı. Keyifli dakikaların yaşandığı yolculuk sırasında aracın direksiyonunda Zeki Yavru yer aldı. Otelin sahaya giriş kapısına kadar arkadaşlarını getiren Zeki, daha sonra aracı aldığı noktaya bıraktı.
BAŞKAN USTA DA ANTRENMANI İZLEDİ
Bu arada Trabzonspor'un saat 11.00'de gerçekleştirdiği antrenmanın bir bölümünü dün akşam takımın kamp yaptığı otele gelen başkan Muharrem Usta da izledi. Başkan Usta'ya, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen ile Okan Alemdaroğlu da eşlik etti.
- ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı neden paylaştı?Terörün sorumlusu KİM? Katıl oyunu verAGD Başkanı Salih Turhan: Yılbaşı oyununa gelmedikBonzai Ankara'da bir can daha aldıAziz Yıldırım istedi Beşiktaş'a ceza geldiGalatasaray'a büyük şok! İkisi birden...Bugün okunması tavsiye edilen dualarBazanın içerisinde erkek cesedi bulunduReina saldırganı hâlâ İstanbul'daTrabzonspor'da Bero şoku!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
- “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:17 İkindi 15:37 Akşam 17:58 Yatsı 19:24
- 10°C Adana
- 4°C Adıyaman
- 6°C Afyon
- 12°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 4°C Ankara
- 13°C Antalya
- 4°C Artvin
- 14°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 76.386 0.32
- Altın: 136,447 2.09
- Dolar: 3,6003 0.66
- Euro: 3,8159 1.86
Trabzonspor'da Bero şoku!
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Galatasaray maçından sonra dizinde ağrılar hisseden ancak ardından uygulanan tedavi sürecine olumlu cevap veren Bero' nun, dün yapılan son antrenmanda yine sağ dizinde şiddetli ağrı şikayetiyle sağlık ekibine başvurduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde ise oyuncunun kampa devam edemeyeceği ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı tespit edildi. Bunun üzerine 21 yaşındaki genç oyuncu takımın kamp yaptığı otelden ayrıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu duruma çok üzüldüğü ifade edildi. Trabzonspor'un Bero'nun sakatlanmasının ardından devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapılması noktasında çalışmalarına hız verdiği kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Diriliş Ertuğrul'a taze kan!
- Tabutu açan aile neye uğradığını şaşırdı
- 10 aylık bebeğini cami tuvaletine bırakan vicdansız anne yakalandı
- Gülriz Sururi'den takipçilerine uyarı
- Şahan Gökbakar isyan etti!
- Montunu bulana öyle şeyler vaat etti ki...
- Oktay Kaynarca'dan teröre anlamlı tepki!
- Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak!
- Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerine kötü haber
- Yatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kayboldu
- Emrah Harekete geçti! Şimdi de..
- Mustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik etti
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.