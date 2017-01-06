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Aziz Yıldırım istedi Beşiktaş'a ceza geldi

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Aziz Yıldırım istedi Beşiktaş'a ceza geldi
Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra yaptığı ceza çıkışının ardından Beşiktaş'a ceza geldi.
Aziz Yıldırım istedi Beşiktaş'a ceza geldi Aziz Yıldırım istedi Beşiktaş'a ceza geldi Aziz Yıldırım istedi Beşiktaş'a ceza geldi

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından stat yanında bir terör eylemi gerçekleşmiş ve çok sayıda şehit vermiştik.

Yaşanan bu travmanın ardından PFDK, Beşiktaş-Bursaspor maçından dolayı iki kulübe de ceza vermemişti.

AZİZ YILDIRIM İTİRAZ ETTİ

Ancak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu konuyla ilgili TFF'ye bir yazı yollamış ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Öncelikle PFDK’nın skandal nitelikte bu kararı ile alakalı olarak PFDK Başkanı ve üyeleri hakkında bir tasarrufunuzun bulunup bulunmadığı, bulunulmuş ise bu tasarrufunuzun mahiyeti, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’nın 15 Aralık 2016 tarihli kararına karşı bir başvurunun yapılıp yapılmadığı, bir başvuru yapılmadıysa yapılmama nedeninin, bir başvuru yapıldıysa söz konusu başvurunun akıbetinin tarafımıza bildirilmesini saygı ile arz ederiz.”

TAHKİM KURULU CEZA VERDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF Huku Müşavirliği tarafından Tahkim Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş ve Bursaspor'a ceza geldi.

Kurul şu açıklamayı yaptı; "TFF Hukuk Müşavirliğinin, PFDK'nın 15.12.2016 tarih ve E.2016-2017/479 - K.2016-2017/580-581 sayılı kararlarına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Beşiktaş A.Ş'nin ve Bursa Spor Kulübü'nün savunmaları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Hukuk Müşavirliği'nin itirazının kabulüne,

- PFDK'nın 15.12.2016 tarih ve E.2016-2017/479 - K.2016-2017/580-581 sayılı kararlarının kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş.'nin, 10.12.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSA SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

- Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına oyçokluğu ile; FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Tribünde yer alan 107, 108, 407 ve 408 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, oybirliği ile,

- Bursa Spor Kulübü'nün, 10.12.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSA SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile, - Aynı müsabakada Bursa Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına; FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 404, 405 ve 406 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, oybirliği ile, (K.2017/06) karar verilmiştir.

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