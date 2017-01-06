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ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı neden paylaştı?

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'deki saldırıdan hemen önce Twitter'daki hesabında 1980'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski başbakanlardan Nihat Erim'in fotoğrafını paylaşarak alçakça bir imada bulundu.
ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı neden paylaştı?
ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı neden paylaştı? ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı neden paylaştı? ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı neden paylaştı?

Amerikan Büyükelçiliği, bugün Twitter hesabı üzerinden, 1971 Muhtırası'nın ardından Başbakanlık yapan CHP'li İsmail Nihat Erim'in, ABD Başkanı Richard Nixon ile Beyaz Saray'da resmi devlet yemeğinde bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

SUİKASTE UĞRAYAN İLK VE TEK BAŞBAKAN

Nihat Erim ayrıca suikaste uğrayarak öldürülen tek başbakan olarak kayıtlara geçmişti. 12 Mart muhtırasından sonra ara rejim başbakanı olmuştu. Deniz Gezmişler onun zamanında asılmıştı. Daha sonra THKPC tarafından 19 Temmuz 1980 yılında Dragos'ta öldürülmüştü. Bu durum yeni darbeyi de hızlandırmıştı.

VATANDAŞLARDAN 15 TEMMUZ'LU CEVAP

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı, her perşembe dünya genelinde eski fotoğrafları paylaşırken kullanılan #tbt (Throwback Thursday) etiketiyle çeşitli paylaşımlarda bulunuyor.

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Ancak ABD Büyükelçiliği'nin bu zamansız paylaşımı Twitter'da tepki çekti. Büyükelçiliği takip eden vatandaşlar, paylaşıma tepki göstererek tweetin hemen altına 15 Temmuz fotoğrafları eklediler.

Bir vatandaş, paylaşımın altında "mesajı aldık, siz de alın" diyerek 15 Temmuz'un sembol fotoğraflarından birini ekledi.

İŞTE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF VE TWEET:

abd-buyukelciligi-bu-fotografi-neden-paylasti-9134500_3112_m-612017023648.jpg

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