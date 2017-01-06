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AGD Başkanı Salih Turhan: Yılbaşı oyununa gelmedik

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Mekke'nin Fethi programıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.
AGD Başkanı Salih Turhan: Yılbaşı oyununa gelmedik
AGD Başkanı Salih Turhan: Yılbaşı oyununa gelmedik AGD Başkanı Salih Turhan: Yılbaşı oyununa gelmedik AGD Başkanı Salih Turhan: Yılbaşı oyununa gelmedik

Büyük devlet ve siyaset, dava adamı rahmetli Erbakan Hoca'nın kurucusu olduğu Milli Görüş'ün öncü STK'larından Anadolu Gençlik Derneği'nin yılbaşı gecesi ülke genelinde 600 noktada gerçekleştirdiği Mekke'nin Fethi programları büyük takdir topladı. AGD Başkanı Salih Turhan, fetih programları ile emperyalistlerin yılbaşı tuzağına düşmediklerini kaydetti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Mekke'nin Fethi'nin bin 386. yıl dönümünü 81 il ve 600 noktada dualarla kutlamış ve anlamlı bir organizasyona imza atmıştı. Halk akın akın Mekke'nin Fethi programlarına koşmuş, AGD bu hayırlı organizasyonu ile büyük takdir toplamıştı.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, tüm Türkiye'de düzenlenen ve geniş katılıma sahne olan etkinlikle ilgili  çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BURADAKİ MESAJ EMPERYALİST AKLIN TUZAĞINA DÜŞMEMEK

Mekke'nin Fethi Programlarında sadece fethin kronolojisini konuşmadıklarını belirten Turhan, "Tarihi değerlendirirken  kronolojinin bir öneminin olmadığının zaten farkındayız. Bu programlarda verilen en önemli mesaj, emperyalist aklın tuzağına düşmemek olmuştur. Sünni-Şii, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Arap-Farisi, Müslüman- Gayri Müslim bu coğrafyanın insanının birlikte yaşayabileceği vurgusu olmuştur. Fethin, kalpleri kanatma değil, kalpleri iyilik ve güzelliğe açma olduğu vurgulanmıştır. Şiddetle, terörle ve nefret söylemi ile ancak emperyalizme taşeronluk yapılacağı belirtilmiştir. Irak ve Suriye'nin büyük İsrail için hazırlandığı anlatılmıştır" dedi.

GENÇLERİ İYİLİKLE BULUŞTURUYORUZ

"Anadolu Gençlik Derneğimiz Mekke’nin Fethi programlarını organize etmek için değil, bu ülkenin gençlerini iyilik ve güzelliğin kelimeleri ile buluşturmak için vardır" diyen Genel Başkan Turhan, "Gençlerle ilgilenmeyen, gençlere ulaşamayan, gençlere ulaşmanın gayretinde olmayan bir yapılanmanın Anadolu Gençlik Derneğinin varoluş amacının çok uzağında olduğu bellidir" diye konuştu.

EMPERYALİSTLERİN  NİYETLERİ KÖTÜ...

Batılıların bizim üzerimizde uygulamak istedikleri niyetleri hakkında da açıklama yapan Turhan, "Emperyalist akıl, Irak ve Suriye'den sonra Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek ve parçalamak istemektedir. Yöntem olarak da Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-anti laik, sağcı-solcu, asker-sivil, kadın-erkek hangi farklılık varsa bunların her birinden bir çatışma zemini oluşturmanın peşindeler. İşte Anadolu Gençlik Derneği en başından beri bu sürecin farkında olan, ırkçılık ve mezhepçilik tuzağına düşmeyen, şiddet ve terörün her türlüsünü reddeden, kin ve nefret söyleminden uzak duran, yaptığı çalışmalarla iyilik ve güzelliğin kelimelerini taşıyan ve bu coğrafyanın bütünlüğünü savunan gönüllü bir kuruluştur" şeklinde konuştu.

İNSANLAR BİRBİRLERİNİN HAKKINI GÖZETMELİ

Turhan şunları söyledi: "Anadolu Gençlik Derneği, Müslüman olsun ya da olmasın bütün insanların birbirlerinin haklarını gözeterek yaşayabileceklerine inanmaktadır ve böyle bir dünyanın kurulmasının gayreti içerisindedir. Bu inanç ve gayretin temelinde en başta kendinden olmayanların haklarını  gözetme kaygısı vardır." 

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