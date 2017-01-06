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Bonzai Ankara'da bir can daha aldı

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Bonzai Ankara'da bir can daha aldı
Mamak Akdere’de 21 yaşında olan ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okuyan A.L.Y. halk arasında bonzai denen sentetik uyuşturucuyu kullanarak arkadaşlarının kucağında can verdi.
Bonzai Ankara'da bir can daha aldı Bonzai Ankara'da bir can daha aldı Bonzai Ankara'da bir can daha aldı

Tek seferde yüksek dozda sentetik uyuşturucu (bonzai) kullanarak hayatını kaybeden A.L.Y.’nin arkadaşları Habervaktim’e konuştu. A.L.Y.’nin bağımlı olduğunu belirten arkadaşları mahalledeki herkesin neredeyse uyuşturucu kullandığını söyledi. Arkadaşları A.L.Y’nin ölümcül olan sentetik uyuşturucuyu kova denen yöntemle tek seferde yüksek miktarda kullandığını belirtirken sağlık ekiplerinin olay yerine gelmeden yarım saat önce arkadaşlarının kucaklarında öldüğünü söyledi.

KARŞI BİNAMIZDA ESRAR, EROİN SATILIYOR

Uyuşturucuyu Yenidoğan Mahallesinden temin ettiklerini söyleyen gençler, “Çok kullandık ama son bir senedir hiç kullanmıyorum. Uyuşturucu içeceğimiz zaman Yenidoğan’a gidip alıyorduk veya arkadaşlarımız bize temin ediyordu. Biz sadece esrar içiyorduk, esrar diğer uyuşturuculara bakarak daha az zararlı. Bonzai gibi değil bonzai öldürüyor, bozai için eroinin, kokainin, esrarı birleştirip birde içine boya, tiner gibi kimyasal maddeler konularak yapıldığı söyleniyor. Bizim burada herkes nerdeyse içiyor, önceden olsa belki garip karşılayabilirdim ama bende içtim o ortamlarda bulunduğum için bir şey diyemiyorum. Bizim karşı binamızda esrar, eroin satılıyor. Kaç kere polis geldi, birbirlerini yaraladılar ama vaz geçmiyorlar” şeklinde konuştu.Arkadaşlarının Kucağında Öldü

“DOZAJI KAÇIRMIŞ KİM Kİ BUNLAR”

Arkadaşlarının bonzaiyi kova diye tabir edilen yöntemle kullandığını belirten gençler, “Bonzai sigaranın ucuna az bir şey konup içiliyor, ölen arkadaşımız bonzaiyi kova şeklinde aldığı için ağır geldi ve hemen öldü. Çok ağır olduğu için genelde sigaranın içine konularak içiliyor. Bizim mahallede kime sorsan uyuşturucu kullanıyordur ama biz ayda yılda bir kere içiyoruz. Arkadaşımız sosyal medyada son paylaşımında “dozajı kaçırmış kim ki bunlar” şeklinde yazmış. Öleceğini adeta hissetmiş gibi kendi fotoğrafına bu yorumu yazmış.  En son parmakları filan morarmıştı, tamamıyla vücudu zehirlenmişti. 112 acili aradık sağlık ekibi geldi ama öleli yarım saat olmuş dediler ve aldılar götürdüler. Hemen ertesi gün öğlende arkadaşımız defnedildi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okuyordu” dedi.

POLİS HANGİ BİRİYLE UĞRAŞSIN YETİŞEMİYORLAR

Uyuşturucuya çok kolay ulaştıklarını söyleyen gençler şunları söyledi:

“Biz bonzai içmiyoruz abi içen herkes ölüyor, onu daha çok bağımlı olup diğer uyuşturuculardan etki alamayanlar içiyor. En tehlikelisi bonzai, ama bile bile arkadaşlarımız içiyor. İlk içen zaten hemen bonzai içmez ama esrar desem daha olumlu bakabilirler. Esrar diğer uyuşturuculara geçiş için başlangıç oluyor. Dereboyu Caddesi’nde herkes eroin içiyor, polis hangi biriyle uğraşsın yetişemiyorlar. Normal marketten sigara alınır gibi alınıyor, sadece belirli bir yeri var Yenidoğan tarafında çok satılıyor. Buralarda da var ama daha gizli satıyorlar tanımadıklarına satmıyorlar. Her türlü uyuşturucuyu deneyip en son bonzaiyi içiyorlar, yoksa yeni başlayan kimse gidip te bonzai içmez. Uyuşturucu kullananların son durağı bonzai oluyor.

AMATEM DAHA KÖTÜ YAPIYOR

Yenidoğan’a gidiyoruz orada zaten adamlar ateş yakmış bekliyorlar başında sen yoldan geçen bir vatandaş olsan da sana gel gel filan diyorlar. Ne istiyorsun diye soruyorlar, zaten bizim gittiğimiz yerde bir ara vardı oradan geçtik ne istersek vardı parayla oradan aldık. Polis ara sıra geçiyor ama hangi birine engel olsunlar ki. Bildiğin pazar gibi bizim cuma pazarına benziyor. Aynı şekilde benim bir arkadaşım var o da bağımlı annesi eve kapatıyor, dövüyor ama yine kaçıp içiyor. Geçen kaçtı 3 gün eve gelmedi. AMATEM giden arkadaşlarımız daha büyük sıkıntılar yaşıyor, orada daha geniş çevre ediniyorlar. Farklı uyuşturucuları deneme imkânları oluyor AMATEM sonrası, birde devamlı ilaçla tedavi oluyorlar çıktıklarında hayatları kaymış oluyor. Bilen aileler dövüyor, bağırıyor kullandırtmamaya çalışıyor ama kafana koyduktan sonra burada kimse engel olamaz. Uyuşturucuyu kullananlarda yalnız başına içmiyor, ben hiç görmedim yani burada tek başına için gurup şeklinde içiliyor.”   

 

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