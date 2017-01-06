06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 12°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 76.400 0.02
  • Altın: 136,820 0.29
  • Dolar: 3,6193 0.53
  • Euro: 3,8308 0.39

36 saat kesintisiz kar yağacak

»
Meteoroloji uzmanları, özellikle bölgemizde yaşanan aşırı soğukların nedeninin, Kuzey Kutbu'nun yeterince soğuk olmamasından kaynaklandığını söyledi.
36 saat kesintisiz kar yağacak
36 saat kesintisiz kar yağacak 36 saat kesintisiz kar yağacak 36 saat kesintisiz kar yağacak

Kuzey Kutbu'nun ısınmasının, bazı bölgelerden soğuk havanın güneye doğru kaymasına neden olduğunu belirten uzmanlar, soğuk hava tabakasının daha da soğuğa neden olacağı görüşünde.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi iklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Kuzey Kutbu ne kadar ısınırsa, kutbu çevreleyen ve soğuk havayı kutupta tutan hava akımı (polar jetstream) zayıflar.

Bu akımın zayıflaması bazı bölgelerden soğuk havanın bölgesel olarak güneye doğru kaymasına neden olabilir. Son 1 aydır kutuptan bölgemize doğru sarkan bir soğuk hava tabakası bulunuyor. Bu soğuk hava tabakasının önümüzdeki günlerde daha da soğuması bekleniyor.

Kuzey Kutbu 0 derece seviyesinde olduğunda Kars -20 dereceye düşebiliyor. Geçtiğimiz senelerde benzer bir olguyu ABD'nin doğu kıyıları da yaşamıştı. Şimdi de sıra bize geldi. Kuzey Kutbu soğumazsa bizim bulunduğumuz enlemlerdeki bölgeler sıklıkla soğuk hava akımları görebilir.”

'ISINMA HIZLANIYOR'

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Dünyanın ısısının değişmesi, Kuzey Kutbu'ndaki ısınmaya bağlı olarak hızlandı. Bizim için en önemli şey Kuzey Kutbu'nda yaşanan ergime.

Buzulların ergimesi sonrasında dünyanın ısınması hızlanıyor; bu her geçen gün artacak. Önümüzdeki yıllarda 1 derecelik sıcaklık artışı 15 yılda bir hatta daha hızlı yükselmeye başlayacak. Esas tehlike bu. 2030'a kadar dünya bir derece daha ısınacak” dedi.

Balkanlar'dan gelmesi beklenen ve bu geceden itibaren İstanbul'u da etkisi altına alacak kar yağışının 36 saat aralıksız süreceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahminleri Genel Müdürü Ahmet Uçar'ın verdiği bilgiye göre, ilk 36 saat kesintisiz yağması beklenen kar yağışı, pazar gününe kadar aralıklarla devam edecek.

Kar kalınlığının pazar gününe kadar İstanbul genelinde 15-20 santimetreye çıkması bekleniyor. Yüksek yerlerde kar kalınlığının 50 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi. Yağışın süreceği çarşamba gününe kadar kentte gece en düşük sıcaklıklar -3/-2, gündüz en yüksek sıcaklıklar ise -1/0 derece dolayında olacak.

İstanbul'da etkili olması beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da önlemler alındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, seferlerin yüzde 30 oranında azaltılması kararı aldı.

WHATSAPP İHBAR HATTI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kış koşullarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. Vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık (0 552 153 00 34) WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek.

KAYIKLA HASAT


Mersin'de 29 Aralık'ta yaşanan sel felaketiyle sular altına gömülen tarım arazilerinde çiftçiler seralarına tekne ve kayıklarla ulaşabiliyor.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK açıkladı! 32 terörist öldürüldüTSK açıkladı! 32 terörist öldürüldüFırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, 32 terörist etkisiz hale getirildi.
EPDK'dan kritik elektrik hamlesi!EPDK'dan kritik elektrik hamlesi!Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasaya satılan elektrik tavan fiyatını düşürdü.
Türk Astrofizikçi'den büyük başarıTürk Astrofizikçi'den büyük başarıABD'de öğrenim gören Burçin Mutlu Pakdil, "Sonradan" adı verilen ve eşine çok az rastlanan bir çift halkalı galaksinin keşfini gerçekleştirdi.
Ahmet Hakan’dan “seni almaya geliyorlar”a cevapAhmet Hakan’dan “seni almaya geliyorlar”a cevapAhmet Hakan, dün Doğan Holding’e yapılan polis baskını sırasında “Operasyon başladı, seni almaya geliyorlar” diye yazan FETÖ firarisi Feyzi İşbaşaran’a cevap verdi.
Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'i yıllar önce arkadaşları böyle anlatmışKahraman şehidimiz Fethi Sekin'i yıllar önce arkadaşları böyle anlatmışİzmir'deki hain terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’in okul albümündeki fotoğrafı ortaya çıktı.
Önemli isimler “Kıbrıs’ta son söz Kim söyleyecek" panelinde buluştuÖnemli isimler “Kıbrıs’ta son söz Kim söyleyecek" panelinde buluştuBirlikte Türk Milletiyiz Hareketi ve Milli Düşünce Merkezi’nin “Kıbrıs’ta son söz Kim söyleyecek” başlıklı panelinde önemli isimler bir araya geldi.
  • Neden İzmir'de patlama olmuyor twiti atan Elif Şirin konuştu06 Ocak 2017 Cuma 10:00
  • Konya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi06 Ocak 2017 Cuma 09:58
  • 'Soyuldum' dedi soyguncu çıktı06 Ocak 2017 Cuma 09:55
  • Türkiye: Koordinatları veriyoruz, ABD vurmuyor!06 Ocak 2017 Cuma 09:55
  • İşte Günün Gazete manşetleri06 Ocak 2017 Cuma 09:41
  • 36 saat kesintisiz kar yağacak06 Ocak 2017 Cuma 09:38
  • ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı neden paylaştı?06 Ocak 2017 Cuma 09:22
  • Terörün sorumlusu KİM? Katıl oyunu ver06 Ocak 2017 Cuma 09:21
  • AGD Başkanı Salih Turhan: Yılbaşı oyununa gelmedik06 Ocak 2017 Cuma 09:15
  • Bonzai Ankara'da bir can daha aldı06 Ocak 2017 Cuma 09:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri