Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.
Harekatın 136. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekata yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 119 hedef ateş altına alındı. Atışlarla DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altında tutuldu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah'ta bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlar imha edildi.
32 terörist etkisiz hale getirildi
Gün içinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 32 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne 2 bin 757 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerek icra edilen hava harekatları gerek ateş destek vasıtalarıyla açılan ateşlerde gerekse DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmalar sırasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.
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TSK açıkladı! 32 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.
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