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'Soyuldum' dedi soyguncu çıktı

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'Soyuldum' dedi soyguncu çıktı
İzmir Urla'da bulunan bir marketin müdürü, '50 bin TL'nin soyguncular tarafından çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.
'Soyuldum' dedi soyguncu çıktı 'Soyuldum' dedi soyguncu çıktı 'Soyuldum' dedi soyguncu çıktı

İzmir’in Urla İlçesi’nde Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan marketin müdürü 27 yaşındaki B.G., polise başvurarak, “Marketi kapattığım sırada yüzleri örtülü, ellerinde bıçak bulunan iki kişi geldi. Beni darp ettikten sonra kasada bulunan 50 bin lirayı alarak kaçtı” dedi.

Sadece market müdürü B.G.’nin saldırganların kendisini darp ettiğini söylediği noktada kamera olmaması Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Çalışmalarını market müdürü üzerinde yoğunlaştıran ekipler, soygunu B.G.’nin kendi arkadaşlarına yaptırdığını ortaya çıkardı.

KASADAKİ TOPLAM 6 BİN LİRANIN ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

B.G.’nin market kapısını açık bıraktığı ve iki arkadaşının içeriye girdikten kasadan paraları alarak kayıplara karıştığı belirlendi. B.G. gözaltına alınırken, arkadaşları S.C. (21), Ç.P. (24) ve K.İ. (22), Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde yakalandı. Çalınan paraların 2 bin lirası S.C.’nin evinde gözlük kılıfı içinde, 4 bin lirası ise K.İ.’nin evinin bodrum katında inşaat kumunun içine saklanmış olarak bulundu.

Araştırmalarda ayrıca B.G.’nin dediği gibi 50 bin lira çalınmadığı, kasadaki toplam 6 bin liranın alındığı ortaya çıktı.

B.G.’nin kasadaki açıktan dolayı 50 bin liranın çalındığını söylediği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan B.G. ve S.C. “işyerinden hırsızlık” suçundan tutuklanırken, Ç.P., ve K.İ., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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