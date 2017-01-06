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Neden İzmir'de patlama olmuyor twiti atan Elif Şirin konuştu

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Neden İzmir'de patlama olmuyor twiti atan Elif Şirin konuştu
Sosyal medyada Elif Şirin isimli kişi tarafından atılan 'Neden İzmir'de patlama olmuyor' twiti, olay sonrası tekrar gündeme oturdu.
Neden İzmir'de patlama olmuyor twiti atan Elif Şirin konuştu Neden İzmir'de patlama olmuyor twiti atan Elif Şirin konuştu Neden İzmir'de patlama olmuyor twiti atan Elif Şirin konuştu

 

İzmir adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısı Elif Şirin isimli kişi tarafından atılan bir twiti gündeme taşıdı. Sosyal medya İzmir saldırısı sonrasında bu twit ile sallanırken şahsa öfke dolu mesajlar yağdı. 

Twitte Elif Şirin isimli kişi 'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor?. Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı?'' diyordu. Bu hedef gösteren mesaj sonrasında İzmir barosu harekete geçerek Elif Şirin hakkında suç duyurusunda bulundu.

ELİF ŞİRİN KİMDİR İLK KEZ KONUŞTU

Twiti attığı söylenen Elif Şirin o satırlarla ilgili olarak emniyete ve savcıya ifade verdi. Paylaşımı kendisinin yapmadığını iddia eden Elif Şirin, hesabından yazan kişinin iş arkadaşı olduğunu öne sürdü. Savcıya o kişinin ismini verdiğini söyleyen Elif Şirin,“Twitter ve Facebook hesabım işyerimde sürekli açık ve 5-6 kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Fark ettiğimde çoktan paylaşılmıştı ve düzeltmek için iş işten geçmişti” dedi.

ÇOK ŞAŞIRDIM VE KORKTUM

Elif Şirin redaktif.com sitesine yaptığı açıklamada twiti gördükten sonra neden bir düzeltme yapmadığı sorulunca şunları söyledi; “İşin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Açıkçası çok şaşırdım ve korktum. Hiçbir partiye üye değilim. Daha önce de hiçbir politik paylaşımım olmamıştı. Ülkesine, bayrağına, yurduna saygılı bir insanım. ”

‘KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEYECEĞİM’

Başının bu kadar derde girmiş olmasından büyük üzüntü duyduğunu ve belirten Elif Şirin, şunları söyledi: “Kim başka bir insanın ölmesini ister ki… Ben böyle bir insan değilim, benim de çocuğum var. Böyle bir temennide bulunmak için insanlıktan çıkmış olmak gerekir. Olaylar gerçekten tamamen benim dışımda gelişti. Bu yüzden çok üzgünüm. Avukatımla birlikte açıklama yapıp kamuoyundan özür dileyeceğim."

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