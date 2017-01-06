Önemli isimler “Kıbrıs’ta son söz Kim söyleyecek" panelinde buluştu

Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ve Milli Düşünce Merkezi’nin “Kıbrıs’ta son söz Kim söyleyecek” başlıklı panelinde önemli isimler bir araya geldi.

Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ve Milli Düşünce Merkezi’nin “Kıbrıs’ta son söz Kim söyleyecek” başlıklı paneli Marmara Oteli’nde düzenlendi.

Panele, Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ katıldı.

“MİLLİ MESELEMİZE TÜRK MİLLETİNİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM

Panel öncesi Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu bir sunum yaparak, "Kıbrıs’ın tamamını Helen adası saymadığımız sürece, tamamını Rumlara vermediğimiz sürece her anlaşmanın sonunda tavizler alınmış olsa da Rumlar sonuca itiraz edip anlaşmayı bozuyorlar. Burada da böyle bir şey olacak diye endişemiz var. Çünkü onlar hepsini istiyorlar. Geçmişte de Girit’in hepsini istiyorlardı ve aldılar. Ancak her görüşme süreci bittikten sonra verilen tavizler daha sonraki sürecin başlangıç noktası, kazanımları olarak önümüze konuluyor. Biz bunları maalesef dikkate almıyoruz. Bu bakımdan bu milli davamıza, milli meselemize Türk milletinin sahip çıkması lazım. Mülkün sahibi Türk milletidir. Kıbrıs’ta dahil haklarımızın ve hukukumuzun yaşadığı her yerde bunun sahibi Türk milleti ve onun adına egemenliği kullanan devleti ve devletimizin organlarıdır" dedi.

“DENETLEME VE DENGELEME MEKANİZMALARININ HİÇ BULUNMADIĞI BİR BAŞKANLIK REJİMİ

Metin Feyzioğlu da panelin açılışında bir konuşma yaparak, “Denetleme ve dengeleme mekanizmalarının hiç bulunmadığı bir başkanlık rejimi anayasa değişikliği yoluyla getirilmek istenmektedir. Toplum bu açıdan da gerilmekte ve maalesef bölünme sinyalleri veren çok derin bir kamplaşmaya daha sürüklenmektedir" ifadelerini kullandı.