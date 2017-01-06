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Ahmet Hakan’dan “seni almaya geliyorlar”a cevap

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Ahmet Hakan, dün Doğan Holding’e yapılan polis baskını sırasında “Operasyon başladı, seni almaya geliyorlar” diye yazan FETÖ firarisi Feyzi İşbaşaran’a cevap verdi.
Ahmet Hakan’dan “seni almaya geliyorlar”a cevap
Ahmet Hakan’dan “seni almaya geliyorlar”a cevap Ahmet Hakan’dan “seni almaya geliyorlar”a cevap Ahmet Hakan’dan “seni almaya geliyorlar”a cevap

Doğan Holding’e dün polis FETÖ baskını yaptı. Ankara Temsilcisinin tutuklanmasının ardından, dünkü operasyonda Holding’in iki önemli ismi gözaltına alındı.

Operasyon haberi duyulunca FETÖ’nün firari isimlerinden Feyzi İşbaşaran twitter hesabından Doğan medya grubu yazarı Ahmet Hakan’a “Operasyon başladı, seni almaya geliyorlar” diye yazdı.

HAKAN’DAN FETÖ’YE: SİZE GEÇİT YOK

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, FETÖ’cü İşbaşaran’a “Buradan kendilerine sesleniyorum: Ne olursa olsun... Ama ne olursa olsun. Size geçit yok. Feyzi! Hiç sevinme! Beni içeride bin yıl da yatırsalar, bu durum senin terbiyesizliğini temize çıkarmaz” diye cevap verdi.

FETÖ’cüler nasıl da mutlu oldu, anlatamam

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“FETÖ’cüler nasıl da mutlu oldu, anlatamam

DÜN sabahın erken saatlerinde içinde “Doğan Holding” ve “polis baskını” ibarelerinin geçtiği haberlerin duyulmasının hemen ardından...

Kapağı yurtdışına atmış ne kadar namlı FETÖ’cü varsa hepsinin sosyal medya hesaplarında...

Bir sevinç, bir orgazm, bir enerji, bir heyecan, bir mutluluk, bir moral havası oluştu ki...

Sormayın.

*

Hepsi ama hepsi allayıp pullayarak duyurdu Doğan Holding’in iki yöneticisine yönelik arama ve gözaltı kararını...

*

Ülkenin en azılı tetikçisiyle aynı dalga boyuna girmiş durumdaydı bu FETÖ’cü tipler.

Alaylar, laf sokmalar, “oh olsun” çekmeler, göbek atmalar, dört kol çengi oynamalar falan...

*

Doğan Medya Grubu, 15 Temmuz gecesi bu FETÖ’cülere...

- Sizi gidi alçak katliamcılar sizi!

- Sizi gidi sinsi demokrasi düşmanları sizi!

- Hadi yürüyün gidin!

Çekmişti ya...

İçlerine oturmuş olacak ki...

Dolaylı yoldan da olsa bunun intikamının alındığını falan düşünüyorlardı galiba...

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Ben bu FETÖ’cüleri epey zamandır böyle mutlu, böyle mesut, böyle mutmain, böyle zevkten dört köşe, böyle moralli, böyle neşeli görmedim, böyle muzaffer görmedim.

Adamlar resmen en buhranlı dönemlerinde muhteşem bir saadet öpücüğü koparmış gibiydiler.

*

Buradan kendilerine sesleniyorum:

Ne olursa olsun...

Ama ne olursa olsun.

Size geçit yok.

 

HİÇ SEVİNME FEYZİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretler ettiği için kendisine “terbiyesiz” dediğim günden beri bana düşman olan küfürbaz Feyzi de dünkü polis operasyonu nedeniyle bir hayli sevinçliydi.

*

Bana gönderdiği mesajda “Sıra sana geliyor, hazırlığını yap” diyor bu küfürbaz Feyzi.

*

Feyzi!

Hiç sevinme!

Beni içeride bin yıl da yatırsalar, bu durum senin terbiyesizliğini temize çıkarmaz.

*

Hiç çaren yok.

Küfürlerinde boğulacaksın Feyzi.”

 

 

 

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