Türk Astrofizikçi'den büyük başarı

ABD'de öğrenim gören Burçin Mutlu Pakdil, "Sonradan" adı verilen ve eşine çok az rastlanan bir çift halkalı galaksinin keşfini gerçekleştirdi.

Gök Bilimciler tarafından daha önce hiç karşılaşmadıkları türde PCG 1000714 adını verdikleri yeni bir galaksi türü keşfedildi.

TÜRK GÖKBİLİMCİDEN YENİ GALAKSİ

Bilimpro'nun haberine göre, ABD’de çalışmalarını sürdüren gökbilimci Burçin Mutlu Pakdil, ‘çift halkalı’ galaksi olarak nitelendirilen ve çok nadir görülen türde bir galaksi (yıldız kümesi) keşfetti.

DÜNYA'DAN 359 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA

Minnesota Duluth Üniversitesi’nden Burçin Mutlu Pakdil önderliğindeki bir ekibin, Royal Astronomical Society Aylık Tebliğleri dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, eşsiz güzellikteki çift halkalı galaksi, Dünya’dan 359 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

‘PGC 1000714’ katalog numarasıyla kayıtlara geçen ancak ‘Burçin’in Galaksisi’ olarak adlandırılan dev küme, sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Keşfiyle alakalı bir açıklama yapan Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunu Burçin Mutlu Pakdil, iç ve dış halkanın farklı renklerinin, bu galaksinin iki farklı oluşum periyodu yaşadığını gösterdiğini, ancak bu ilk anlık görüntülerden galaksinin halkalarının nasıl oluştuğunu bilmenin imkansız olduğunu belirtti.





BURÇİN MUTLU PAKDİL KİMDİR

Türkiye’de 2009 yılında Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan ve 3 ödülü bulunan Burçin Mutlu Pakdil, ABD’de sırasıyla Texas Tech Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nde astrofizik üzerine çalışmalarını sürdürüyor.