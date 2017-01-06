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Galatasaray'da kaleyi 1999 doğumlu kaleci koruyacak!

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Galatasaray'da kaleyi 1999 doğumlu kaleci koruyacak!
3 kalecisi de sakatlanan Galatasaray'da kaleyi 1999 doğumlu Batuhan Ahmet Şen koruyacak.
Galatasaray'da kaleyi 1999 doğumlu kaleci koruyacak! Galatasaray'da kaleyi 1999 doğumlu kaleci koruyacak! Galatasaray'da kaleyi 1999 doğumlu kaleci koruyacak!

Sarı-kırmızılı takımda Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan aynı anda sakat durumda.

MUSLERA'NIN PARMAĞI KIRILDI

Sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın el parmağında kırık olduğu açıklandı.

CENK AMELİYAT EDİLDİ

Galatasaray'ın diğer kalecisi Cenk Gönen sol dizinde menisküs yırtığı bulunduğu için ameliyat edildi. Çalışmalara başlayan Cenk, ligin ikinci yarısındaki ikinci mücadele olan Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilecek.

ERAY ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Sarı-kırmızılıların üçüncü kalecisi Eray İşcan da arka adalesinden sakatlandı. Ayak altında sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, çalışmalarına salonda devam ederken, 1 hafta içinde saha çalışmalarına başlayacak.

KALE BATUHAN'A EMANET

Muslera, Cenk ve Eray'ın sakatlıklarının ardından Galatasaray kadrosunda sağlam kalan tek kaleci, Galatasaray 1999 doğumlu U21 takımının kalecisi Batuhan Ahmet Şen oldu.

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