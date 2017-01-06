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İzmir şehitleri için tören düzenlendi

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Hain saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin ve Zabıta Katibi Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi.
İzmir şehitleri için tören düzenlendi
İzmir şehitleri için tören düzenlendi İzmir şehitleri için tören düzenlendi İzmir şehitleri için tören düzenlendi

 

İzmir Adliyesi yakınlarında PKK'lı teröristler bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu.

İZMİR ŞEHİTLERİNE TÖREN

Saldıra şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can için tören düzenleniyor..

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