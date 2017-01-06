İzmir şehitleri için tören düzenlendi

İzmir Adliyesi yakınlarında PKK'lı teröristler bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu.
İZMİR ŞEHİTLERİNE TÖREN
Saldıra şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can için tören düzenleniyor..
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İzmir Adliyesi yakınlarında PKK'lı teröristler bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu.
İZMİR ŞEHİTLERİNE TÖREN
Saldıra şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can için tören düzenleniyor..