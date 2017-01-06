06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Ürdün'den flaş 'Reina' kararı!

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Reina'daki alçak saldırı hakkında nefret söylemlerinde bulunduğu ileri sürülen 12 kişi hakkında soruşturma başlatılıyor.
Ürdün'den flaş 'Reina' kararı!
Ürdün'den flaş 'Reina' kararı! Ürdün'den flaş 'Reina' kararı! Ürdün'den flaş 'Reina' kararı!

 

Haberi, Ürdün medyasını kaynak gösteren Associated Press duyurdu.

Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden ikisi Ürdün vatandaşıydı. 

TÜRKİYE'DE 20’YE YAKIN SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENİYOR

Türkiye'de de Ortaköy’deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. DHA'nın haberinde, şu ana kadar 20’ye yakın sosyal medya hesabının incelemeye alındığı belirtilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği ifade edilmişti.

Bu kişiler hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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