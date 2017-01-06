Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dörtyol kırsalında bulunan iki ayrı sığınakta terör örgütüne ait çok sayıda silah, silahlara ait mermi ve yaşam maddeleri bulunduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Hatay/Dörtyol'da; güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen, iki ayrı sığınak içerisinde; 1 av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği, 1 Biksi makineli tüfek monte hamili, 20 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 mutfak tüpü, 200 metre su hortumu, bir taşınabilir bellek, muhtelif kıyafet, örgütsel doküman, bol miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Hatay'da PKK sığınaklarında cephanelik bulundu
Hatay'ın Dörtyol İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda cephanelik bulundu
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dörtyol kırsalında bulunan iki ayrı sığınakta terör örgütüne ait çok sayıda silah, silahlara ait mermi ve yaşam maddeleri bulunduğu bildirildi.
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Hatay'da PKK sığınaklarında cephanelik bulunduHatay'ın Dörtyol İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda cephanelik bulundu
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