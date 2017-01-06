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Galatasaray'dan gönülleri fetheden açıklama! "Tüm Türkiye’ye sözümüzdür"

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Sosyal medyada başlatılan kampanya üzerine Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray alt yapısına transfer oluyor.
Galatasaray'dan gönülleri fetheden açıklama! "Tüm Türkiye’ye sözümüzdür"
Galatasaray'dan gönülleri fetheden açıklama! Galatasaray'dan gönülleri fetheden açıklama! Galatasaray'dan gönülleri fetheden açıklama!

İzmir'de dün gerçekleşen hain terör eyleminde gösterdiği kahramanlığın ardından şehit olan Polis Fethi Sekin'in oğlunun, Altınordu alt yapısında oynadığı sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu gelişme üzerine Galatasaraylı olduğu bilinen Kahraman Polisimizin oğlu için "Fethi Sekin'in oğlu G.Saray alt yapısına alınsın" diye kampanya başlatıldı. 

Sosyal medyada başlayan kampanyaya kayıtsız kalmayan Galatasaray Spor Kulübü, "Tüm Türkiye’ye sözümüzdür" diyerek Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlunun Galatasaray'a transfer edileceğini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir’de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’e bir kez daha Allah’tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

kj5j9_1483690666_3064.jpgBu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin’in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay’ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi’nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi’ne ve Türkiye’ye sözüdür.

Saygılarımızla.

Galatasaray Spor Kulübü

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