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Reina saldırganının neden video çektiği ortaya çıktı

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Reina saldırganının Taksim'deki videosunu izleyen uzmanlar amacının takip edilip edilmediğinin belirlemek olduğunu söyledi
Reina saldırganının neden video çektiği ortaya çıktı
Reina saldırganının neden video çektiği ortaya çıktı Reina saldırganının neden video çektiği ortaya çıktı Reina saldırganının neden video çektiği ortaya çıktı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişinin canına kıyan 60 kişiyi yaralayan DEAŞ terör örgütü üyesi caniyi yakalamak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Etraftaki tüm kamera kayıtlarını toplayan ve irtibatlı kişilerin peşine düşen polis önemli detaylara ulaştı.

OLAY ÖNCESİ YARDIM ALDI

İstihbarat birimleri saldırganın olay anında yardım aldığını düşünüyor. Buna göre yılbaşı gecesi polisin olağanüstü güvenlik önlemlerine yakalanmamak için her detay planlanmış. Polisin taksiyi durdurup arama yapma ihtimaline karşın terörist, Zeytinburnu'nda taksiye üzerinde silah olmayan boş çantayla binmiş. Kuruçeşme'de taksiden indiğinde kişi veya kişilerle buluştu. İçinde silah ve malzeme olan çantayı saldırgana verdiler.

VİDEONUN AMACI İSTİHBARAT ANALİZİ

Reina canisinin Zeytinburnu'nda kaldığı yerde yapılan aramada 28 Aralık'ta Taksim'de gezerken çekilmiş bir video bulundu. İstihbarat birimlerinin bu videoyla ilgili değerlendirmesi ise şöyle: Taksim'de kendisini çeken terörist canlı yayınla örgütün merkezine o anları ve etrafı izlettirdi. Oradan görüntüleri izleyen teröristler, saldırganın takip edilip edilmediğini analiz ettiler.

UZMAN İŞİ KATLİAM

İstihbarat uzmanları teröristin saldır sırası ve sonrasında profesyonel hareket ettiğine ve uzman bir ekipten yardım aldığına inanıyor.

KIYAFET DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Katliamda bir değil iki saldırganın olabileceğinden şüpheleniliyor. İstihbarat uzmanları Reina'ya ateş ederek giren teröristle Zeytinburnu'nda kaldığı evden çıkan saldırganın pantolonun rengi ve biçiminin farklı olmasına dikkat çekti. Teröristin Zeytinburnu'ndaki görüntüsünde pantolununun açık renkli ve cepli olduğu dikkat çekiyor. içeride-dışarıda farklı Teröristin içeri girirken görüntüsünde ise koyu renk ve dar kesim pantolonu olduğu görülüyor. Gece kulubü içindeki görüntülerde ise üzerinde açık renk ve cepli bir pantolon olduğu dikkat çekiyor. Teröristin kaçtığını gösteren görüntüsünde ise üzerinde yine dar kesimli ve koyu renkli bir pantolon olduğu görülüyor.

OTOPARKA GİRİYOR

Saldırganın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde terörist, saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra Kuruçeşme'de bir otoparka geliyor. Zanlı, aynı anda sahildeki hareketliliği de izlemeye çalışıyor. Bu sırada otopark görevlisi ve şahıs arasında bir konuşma geçiyor. Otoparktan çıkan zanlı, yoluna devam ediyor.

ÖNCE ISITICIYA ATEŞ ETTİ

Saldırı gecesi Reina'da yaralana isimlerden Ürdünlü üniversite öğrencisi Musab Alberdin, yaşadıklarını anlattı: Ateş eden adam 20 metre uzağımdaydı. Ateşe başlayınca müdahale etmek için ileri atıldım. Ama olduğum yerde kaldım. Bütün vücudum kan içinde kaldı. Isıtıcıya doğru ateş edince, ısıtıcı patladı. Her yer duman içinde kaldıktan sonra mekandaki herkesi vurmaya başladı. Yanımdaki arkadaşım da vuruldu.

AKŞAM

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