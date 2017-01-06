06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Sebzeye yüzde 400 zam yapıldı

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Yağış ve soğuk hava sebzeyi vurdu. Üretim zarar görünce piyasada olan ürünün fiyatı yüzde 400’e kadar zamlandı. Bir ay önce halde 1 lira olan sivri biberin fiyatı 5 liraya, markette 7 liraya kadar çıktı
Sebzeye yüzde 400 zam yapıldı
Sebzeye yüzde 400 zam yapıldı Sebzeye yüzde 400 zam yapıldı Sebzeye yüzde 400 zam yapıldı

Yurt genelinde meydana gelen yağış ve soğuk hava seralara zarar verince sebze üretimi de darbe yedi. Bu da fiyatlara zam olarak yansıdı.

1 ay önce hal çıkış fiyatı 1 lira olan sivri biber 5 lirayı gördü. Marketlerde ise rakam 7 lirayı buldu. Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Başkanı Burhan Er, "Meyveyle ilgili bir sıkıntı yok ama özellikle zarar gören sera bölgelerinde üretim durunca piyasada olan sebzenin fiyatı daha da arttı.

Sebze 1 ayda yüzde 300-400 zam gördü. Buna perakende maliyetleri de eklenince rakamlar uçtu" dedi. Kar nedeniyle hale ulaşamayan kamyonların çok büyük bir etkisinin olmadığının altını çizen Er, "Fiyatlar semtlere göre de değişiyor. Bir bölgede 4 lira olan kabak başka bölgede 8 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

TEZGAH BİLE AÇMIYORLAR

Fiyatlardaki artışla ilgili görüştüğümüz pazarcı esnafı ise şu bilgileri verdi: "Normalde pazara geldiğimizde bir sokakta en az 5 sebze 5 de meyve tezgahı olur. Ancak pek çoğu soğuktan ya da mal gelmediği için son 1 haftadır tezgâh açmıyor. Gelen ürün de zamlı olunca müşterinin seçme alternatifi de olmuyor. Dolayısıyla da tepki göstreriyorlar. 2 kilo alacağına 1 kilo ya da yarım kilo alıyor. Biz de mağdur oluyoruz."

FİYAT MAKASI DARALMADI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ise, soğukta alışveriş yapmak istemeyip marketlerden alışverişi tercih edenlerin yüksek fiyatlarla mağdur edildiğini de belirtiyor. Marketlerde hâlâ üretici- market fiyat farkının kapatılamadığına dikkat çeken Bayraktar şunları söyledi:

"2016 Aralık ayı sonunda, 2015 Aralık ayı sonuna göre üreticide 34 ürünün 16'sında fiyat artışı, 18'inde ise fiyat düşüşü, marketlerde 38 ürünün 24'ünde fiyatlarda artma, 14'ünde azalma oldu. En son Aralık 2016'da, kuru kayısı 5 kat, portakal 4.6 kat, elma 4 kat, kuru soğan 3.6 kat, mandalina ve maydanoz ise 3.1 kat fazlaya tüketiciye satıldı. 2016'da da tüketici üretici fiyatlarının çok üzerinde ürün alabilmiş, istediği miktarda ürün tüketememiş."

Sabah
 

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