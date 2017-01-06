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Torununa bakan büyükanneye bin 555 lira maaş verilecek!

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Torununa bakan büyükannelere destek müjdesi, ses getirdi. Ne kadar maaş alınacağı merak edilirken, sigortalı bakıcı istihdam eden annelere sağlanan aylık bin 555 lira desteğin büyükannelere de verilmesi bekleniyor.
Torununa bakan büyükanneye bin 555 lira maaş verilecek!
Torununa bakan büyükanneye bin 555 lira maaş verilecek! Torununa bakan büyükanneye bin 555 lira maaş verilecek! Torununa bakan büyükanneye bin 555 lira maaş verilecek!

Hükümetin kadın istihdamını artırmak için çalışmaları devam ediyor. Çalışan annelere yarı zamanlı iş imkanı ve bakıcı desteğinin ardından, son olarak torun bakan büyükannelere maaş müjdesi verildi. Türkiye genelinde torununa bakan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme, büyük ses getirdi. Düzenleme ile kadın istihdamı teşvik edilecek, torununa bakan nineler de maddi destek alacak. Aileler düzenlemeden nasıl faydalanacağını merak ederken, desteğin ilk etapta 3 yaşına kadar torunlarına bakanlara sağlanacağı açıklandı.

YAYGINLAŞTIRILACAK

Öncelikle aralarında İzmir ve Bursa'nın olduğu 3 pilot ilde uygulamaya girecek düzenleme, 6 aylık denemenin ardından yaygınlaştırılacak. 3'üncü pilot ilin İstanbul veya Antalya olması beklenirken; asıl soru büyükannelerin ne kadar maaş alacağı oldu. Takvim'in haberine göre, 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi', alınacak maaş konusunda ipuçları verdi. İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara'da pilot uygulaması yapılan projede, 0-2 yaş arası çocuk sahibi çalışan annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 euro destek sağlanıyor. Büyükanne desteğinin de aynı doğrultuda olması bekleniyor. Yani torunlarına bakan büyükannelere aylık bin 555 lira (416 euro) ödeme yapılması öngörülüyor.

BAKAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, projenin altyapısını oluşturduklarını belirterek, "Büyükannelere bebek bakım desteği çalışması olgunlaştı. Aile seçimleri yapılacak. Belirli kriterler arayacağız. Örneğin; 'ilk etapta bin aile' denilecek, izlenecek, ona göre yaygınlaştırılacak. Öncelikle 3 yaşına kadar destek öngörüyoruz" açıklamasını yapmıştı..
 

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