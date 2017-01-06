Bozdağ: Talimatı terör örgütü PKK verdi

Mücadelemiz daha kararlı şekilde devam edecek. Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Bu teröristlerin bölücü terör örgütü PKK'lıdır. Talimatı terör örgütü PKK verdi. İzmir'de olmasına farklı anlam yüklemek isteyenler de teröre hizmet etmektedir. Bu terör saldırısı 79 milyona 81 ile yapılmıştır.

- Fethi Sekin'in ismi İzmir Adliyesi'ne verilecek mi?

Aynı Ömer Halisdemir gibi Fethi Sekin kardeşimiz de büyük bir faciayı önlemiştir. Fethi Sekin büyük bir kahramanlık örneği göstermiştir. Bunu değerlendireceğiz. İsmini yaşatmak için ismini nereye vereceğimizi kamuoyuyla paylaşacağız.

Erken müdahale olunca teröristlerin planı bozuldu. Teröristler adliyeye girmeyi planlamış.