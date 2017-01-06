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İşte Selahattin Demirtaş'tan şaka gibi ifadesi!

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İşte Selahattin Demirtaş'tan şaka gibi ifadesi!
Halkı sokağa dökmeye çalışan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, savcıya verdiği ifadede,"Ben PKK’nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.
İşte Selahattin Demirtaş'tan şaka gibi ifadesi! İşte Selahattin Demirtaş'tan şaka gibi ifadesi! İşte Selahattin Demirtaş'tan şaka gibi ifadesi!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

"PKK SEMPATİZANI DEĞİLİM"

Konuşmalarında hakaret unsuru olmadığını, barış mesajları verdiğini kaydeden Demirtaş, "Ben PKK’nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.

6-7 EKİMDE PKK'LI TERÖRİSTLERİ SOKAĞA KİM ÇIKARDI?

Türkiye'de yaşanan terör olayları ise bunun tam tersini söylüyor. 6-7 Ekim olayları olarak bilinen ve "Türk askeri neden Kobani'de PKK'lıları kurtarmıyor" şeklinde özetlenebilecek sözlerle, protesto adı altında sokakları terör yuvasına çevirenler Selahattin Demirtaş'ın 'sokak' çağrısı üzerine eylemler yapmış ve 51 kişinin ölümüne neden olan olaylar silsilesi başlamıştı.

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