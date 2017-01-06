06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Kız çocuğunun faillerinin beraati istendi

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Adana’da 13 yaşındayken cinsel istismara uğradıktan sonra 15 yaşında da doğum gününde alkol içirilerek 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ileri sürülen kız çocuğunun faillerinin beraati istendi.
Kız çocuğunun faillerinin beraati istendi
Kız çocuğunun faillerinin beraati istendi Kız çocuğunun faillerinin beraati istendi Kız çocuğunun faillerinin beraati istendi

İddiaya göre, S.E.Ö. adlı kız çocuğu 13 yaşındayken kendisi gibi 13 yaşında olan Y.C.U. isimli sınıf arkadaşıyla gittiği evde cinsel istismara uğradı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Y.C.U., daha sonra bu görüntüleri internette ve sınıf arkadaşlarıyla paylaştı.

S.E.Ö.’nün babası S.Ö. hukuk mücadelesi başlatıp Y.C.U.’dan şikayetçi oldu. Aynı zamanda internet ortamında paylaşılan görüntülerin de silinmesi için hukuk mücadelesi başlattı.

Yapılan yargılamanın ardından görüntüler internetten silinirken, tutuksuz yargılanan Y.C.U.’ya da 8 yıl hapis cezası verildi. Ancak yaşı küçük olduğu için bu cezası 4 yıla indirildi.

Y.C.U.’nun yaşı küçük olduğu için cezaevine de gönderilmediğini söyleyen baba S.Ö. Yargıtay’a başvurarak kararın temyiz edilmesini istedi.

'BUGÜN İÇMEYECEKSİN DE NE ZAMAN İÇECEKSİN'

S.E.Ö. kızına psikolojik destek sağlarken 12 Eylül 2015 tarihinde S.E.Ö. doğum gününü kutlamak için iddiaya göre tanışıp arkadaş olduğu K.C.A.(21) ile buluşup kiralık bir otomobille gezmeye çıktı.

S.E.Ö. ve K.C.A. daha sonra M.A. (27), A.İ. ve G.D.’nin olduğu bir eve gitti. Burada kız çocuğuna evde alkol verildi ancak kız çocuğu alkol almak istemedi.

Bu arada, baba S.Ö. kızını telefonla arayarak eve gelmesini, saatin geç olduğunu söyledi. Ancak bu telefondan sonra kız çocuğuna "Bugün doğum günün bugün içmeyeceksin de ne zaman içeceksin" denilerek alkol verildi.

Baba S.Ö. kızı eve gelmeyince tekrar aradı ancak telefonu kapalı olduğu için ulaşamadı. Bunun üzerine baba kızını aramak için kafeleri dolaşmaya başladı. Ancak bir türlü kızını bulamayan S.Ö, bu kez polise haber verdi.

Bu sırada K.C.A.’nın kullandığı otomobil, Gazipaşa Bulvarı’nda kaza yaptı. Kazada yaralanan S.E.Ö. hastaneye kaldırıldı. Kafasından darbe alan genç kız yoğun bakıma alındı. Bu sırada baba ile anne de kazayı öğrenip hastaneye koştu.

İki kez ameliyat olarak hayatta kalan S.E.Ö. kendine geldiğinde gece alkol verilerek cinsel istismara uğradığını, K.C.A ve M.A.’nın kendisiyle birlikte olduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine baba, bu iki kişiden şikayetçi oldu. Kaza sırasında da K.C.A.’nın 128 promil alkollü olduğu ileri sürülerek, taksirle yaralama ve mala zarar vermeden 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul ederek M.A. ile K.C.A. hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "cebir, tehdit veya kullanarak kişi hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarıyla dava açtı.

Mahkemede K.C.A. ve M.A. suçlamaları kabul etmedi. Baba S.Ö. iki şüphelinin de yalan söylediğini, kızına hem cinsel istismarda bulunulduğunu hem de kaza yapılarak hayatıyla oynandığını ileri sürdü. S.Ö., "Bu çocukların en ağır cezayı almasını istiyorum. Ancak son duruşmada savcı mütalaasında sanıkların delil yetersizliğinden beraatını istedi. Benim çocuğum 15 yaşında alıkonulmuş, cinsel istismara uğramış nasıl sanıkların beraatı istenir. 19 Ocak günü karar duruşması var. Ben Adana Barosu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu davaya müdahil olmasını istiyorum. Burada benim kızım mağdur. Psikolojisi bozuldu biz 2 yıldır ne çekiyoruz. Üstelik kazadan dolayı ölümden döndü. Beyninde kalıcı hasar oluştu. Artık bazı şeyleri hatırlamıyor" dedi.

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