Bedelli askerlik çıkacak mı?

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, canlı yayında bedelli askerlik sorusuna yanıt verdi.​

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Terör örgütüyle işbirliği yapmak yılanla çuval girmektir. ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek" dedi. El Bab'daki operasyon hakkında bilgi veren Işık, "Bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı. Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi, sadece DEAŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları" diye konuştu. Bedelli askerlik konusunun kısa va orta vadede gündemlerinde olmadığını belirten Işık, İncirlik ussü için şu yorumu yaptı: "İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir."

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Habertürk Tv'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Işık'ın açıklamaları özetle şöyle...

"PKK VE DEAŞ NÖBETLEŞE SALDIRIYOR"

Teknik bilgileri İçişleri Bakanlığımız toparlıyor. Fethi Sekin ve Musa Can isimli çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Reina'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölge yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Bu olayları öyle okumak gerekiyor. Türkiye'nin etkisizleştirilmesi için terör sistematik olarak artırılma gayreti içinde. Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali sonrası PKK terörü yükseldi. Yetmedi DEAŞ, yetmedi FETÖ Türkiye'nin başına bela edildi. Bir PKK, bir DEAŞ eylem yapıyor sanki nöbetleşe gibi. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluk, bu tehlikeleri bertaraf etmek için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Belki 50-100 sene sonra dünyanın gidişatını etkileyen en temel bölge olarak yazacaklar. Terörün asıl amacına karşı dikkatli, hassas, proaktif olmamız gerekiyor. İlk işaretlerin PKK'yı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

"REİNA PLANLI, PROFESYONELCE BİR SALDIRI"

Çok profesyonelce bir terör eylemi. İnanılmaz soğukkanlı bir terörist sözkonusu. Arkasında bir takım kuvvetlerin olduğu muhtemel. Bilgiler olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Çok profesyonlece yapılmış, planlanmış bir terör eylemi.

"ABD STRATEJİK HATA YAPTI"

ABD, DEAŞ'la mücadele edeceğim diye, PYD'yi partner olarak seçti. Biz bunun yanlış olduğunu baştan beri söylüyoruz. PYD, PKK'nın uzantısıdır. Muhataplarımıza söylüyoruz; PYD, PKK'nın Suriye koludur. Terör örgütüyle işbirliği yapmak yılanla çuval girmektir. ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek. Tüm terör örgütleri kendilerini destekleyenlere ödetmiştir. DEAŞ'la savaşılsın diye verilen silahlar DEAŞ'tan çıkıyor.

"İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE KARAR TÜRKİYE'NİN"

Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir. Muhataplarımızla konuşuyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor, ABD ve diğer ülkelerden samimiyet bekliyoruz. Sonuna kadar görüşmeleri sürdüreceğiz. Son karar Türkiye'nin kararıdır.

"ABD'DE YENİ YÖNETİM TÜRKİYE İLE İSTİŞARE YAPMALI"

Saddam Hüseyin'in devrilmesinden itibaren bölgede ciddi tribülans var. Bu sadece Türkiye'de değil, ABD'de sorgulanıyor. ABD yapması gerekeni yapmadı. Kendi güvenirliklerini de yitirmelerine yol açtı. Sayın Obama'nın ikinci döneminin politikasızlık üretmesi ABD'de tepki oluşturdu. Yeni dönemde ümit ederiz ki, yeni ABD yönetimi Suriye'yi doğru okur, başta Türkiye olmak üzere iyi bir istişareyle yapılması gerekenler yapılır.

EL BAB OPERASYONU NEDEN YAVAŞ İLERLİYOR ?

El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DEAŞ vardı. El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı. Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi, sadece DEAŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları.

"ABD VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAZSA MÜNBİÇ'E GİRERİZ"

ABD, Fırat'ın doğusuna çekilecek diye söz verdi. Sahadaki gelişmeler bu sözlerin tutulmadığını gösteriyor. ABD sözünü tutmazsa o zaman Türkiye temizlik harekatını yapacak. Beklentimiz ABD'nin verdiği sözü tutması.

SİNCAR'A SINIR ÖTESİ HAREKATI MASADA

Türkiye ile Irak iki dost ve kardeş ülke. Bizim için Bağdat'ın ayrı bir yeri var. Bölgenin bir an önce istikrara kavuşması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması için önemli fırsat. Aramızdaki sorunları konuşarak çözeceğiz. Sincar Türkiye için kırmızı çizgi. Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak'tan gelen açıklamalar da önemli. Türkiye güvenliğini tehdit altında hissederse gerekini yapmaktan çekinmez. Irak da hassas bir dönemden geçiyor, bizim de Irak'a yardımcı olmamız gerekiyor. Irak'ın da kabul ettiği, PKK'nın Sincar'dan sökülüp atılması temel öncelik, bu konuda işbirliği yapacağız.

"BAŞİKA BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

Bu noktada çok yoğun diplomasi devam ediyor. Biz orada 6 bine yakın insanı eğittik. 700'ün üzerindeki DEAŞ militanı da etkisiz hale getirildi. Başika önemli bir unsur. Bu noktada oluşan rahatsızlıkları gidermek de bizim önceliğimiz.

"TSK'DA FETÖ TEMİZLİĞİ BİTMEDİ"

Tamamen arındırıldı demek yanlış olur, bizi de yanıltır. Dikey yapılanma çok büyük oranda tasfiye edildi. 5 bin 754 TSK mensubu ihraç edildi. Bu mücadele TSK'da devam edecek. Darbe girişimi her yönüyle aydınlatılmış dersek mübalağa olur. Hala karanlık yanları var Cumhuriyet savcılarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni delillere ulaşılıyor. Bu bir süreç, Türkiye'nin beka mücadelesi. Sabırlı olmalıyız.

BEDELLİ ASKERLİK OLACAK MI ?

Kısa ve orta vadede bedelli askerlik hükümetimizin gündeminde yok. Ama şartlar değişir, ona bir şey diyemem. Uzun vadede ise şunu söylemeliyim. Türkiye’nin yeni bir savunma konseptine ihtiyaç var. Bu değerlendirmelerin sonucunda kaç kişilik bir orduya ihtiyaç var. Bu birlikler nerelerde konuşlanacak. Bunların sonucunda vatani görevlerini yapacak olan minimum sayı belli olacak. Askerlik yaşına gelecek sayı ihtiyaçtan daha fazla olursa bedelli askerlik gündeme gelebilir. Gençlere tavsiyem meşru mazereti olamayanların bir an evvel askerliklerini yapmaları yönünde.