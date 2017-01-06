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Esed rejiminden şok itiraf

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Esed rejiminden şok itiraf
Suriye Meclis Genel Sekreteri Abdud, istihbarat servisinin DEAŞ'a sızdığını, Türkiye'nin saldırıları engellemek için Suriye'nin güvenlik kurumlarıyla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.
Esed rejiminden şok itiraf Esed rejiminden şok itiraf Esed rejiminden şok itiraf

 

Suriye'de Beşar Esad'ın partisi Baas'ın kontrolündeki meclisin genel sekreteri Halid Abbud, rejim istihbaratının terör örgütü DEAŞ'in içine sızdığını ve yönlendirdiğini itiraf etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Abbud Türkiye'yi üstü kapalı şekilde tehdit ederek, örgütün Türkiye'deki eylemlerinin ancak rejimle işbirliği yaparak durdurulabileceğini savundu.

Suriyeli politikacı, rejimin televizyon kanallarından Suriye Televizyonu'nda yayınlanan bir programda rejimin DEAŞ'le ilişkilerini paylaştı:

"Sana bir soru sormak istiyorum, DEAŞ nerede, Nusra nerede? Ve diğer cihadi gruplar nerde? Tabii ki Şam etrafında yer alıyor. Peki neden Şam’da patlamalar olmuyor? Neden Türkiye’nin bazı illerinde patlamalar oluyor?

Ben bu  konuyu bundan önce de sizlerle paylaştım. Suriye'nin güvenlik kurumları, istihbaratı, bu tür şebekelerin içine sızabildi. Türkiye'de yaşananları kimse durduramaz. Sadece bir yolu var. Suriye'nin güvenlik kurumlarıyla işbirliği  yapılırsa önüne geçilebilir. Ürdün'de güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılara bak. Suriye devleti Ürdün ve Türkiye coğrafyasında yaşanan olaylarla ilgili geniş bilgilere sahip."

Abdud, Esad'a yakınlığıyla bilinen isimlerden ve aynı zamanda milletvekili.

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