Başbakan ABD'nin "Nihat Erim paylaşımı" sorusuna cevap verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Irak’a gitmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.

İşte Yıldırım’ın açıklamasından satır başları:



MHP’DEN ‘HAYIR’ OYU VERECEĞİNİ AÇIKLAYANLAR OLDU. ANAYASA OYLAMASINDA AK PARTİ2DEN FİRE OLUR MU?



Dedikoduyla amel olmaz. Bizim abdestimiz tam namazımızdan da şüphemiz olmaz bizim grubumuz 36 imza vermiştir bunu anlamı 316 AK Partili olarak bunun arkasındayız evet oyu vereceğiz demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular laflar değersizidir.



BAŞİKA’YI GÖRÜŞECEK MİSİNİZ?



Irak ile son 2,5 senedir maalesef ilişkilerimiz pek istediğimiz düzeyde gelişmedi. Bunun sebebi tabi bölgede yaşanan istikrasızlık kargaşa diye düşünüyoruz.

Dostlukları artıma politikamızın gereği olarak komşularımızla ilişkilerimizi yoluna koyuyoruz.

Başika’daki varlığımız asla Irak’ın egemenliğine yönelik bir şey değildir. Bölgedeki koalisyonla beraber Musul başta olmak üzere DEAŞ’la mücadele için Irak birliklerine eğitim vermektir. Bu konuyu da konuşacağız.



Komşularımızla iyi geçinmek bizim geleneksel anlayışımızla uygun bir şey. Yurtta sulh cihanda sulh Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi.



ABD BÜYÜKELÇİSİ’NİN “NİHAT ERİM” MESAJI



Duydum. Nereden aklına gelmiş giderayak. Sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kurmamdım hangi mesajı verdiğini. Herhangi bir mesajı yoksa zevzeklik yapmış.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN PAYLAŞIMINDA NE VARDI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitterhesabından dün, suikasta kurban giden eski Başbakanlardan Nihat Erim'in ABD ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafpaylaşılmıştı.