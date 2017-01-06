15 milyon dolar temiz çıktı!

FETÖ şüphesiyle araştırmaya alınan paralar temiz çıkınca sahiplerine geri verildi. Yedi şüpheli tarafından bavul içerisinde getirilen toplam 8 milyon 750 bin 692 dolar ve şüphelilerden A.U'ya ait olduğu anlaşılan 19 bin 600 dolara el konuldu. Şüphelilerin soruşturma sonucunda terör bağlantıları konusunda yeterli kanıtın toplanamadığı, şüpheliler ve ilgili bulundukları şirketler hakkında Maliye Bakanlığı MASAK tarafından da araştırma istendi.

FETÖ BULGUSUNA RASTLANMADI

Yapılan araştırmaların ardından FETÖ örgütü ile ilgili bir bulgunun rastlanmadığı tespit edildi. İnceleme yapılan 11 gerçek ve tüzel kişinin mali hareketlerinde FETÖ ile alakalı bazı firmalar ile 2013-2015 yılları arasında mal ve hizmet alım-satımı karşılığında düşük miktarda para transferlerinin olduğu belirlendi.

GERİ İADE EDİLDİ

18 Kasım tarihli el koyma kararının kaldırılmasıyla, bu paraların bulunduğu emanet savcılığı da dün toplam 8 milyon 770 bin 191 doları sahiplerine teslim etti. Yine aynı soruşturma kapsamında 14 Aralık’ta el konulmasına karar verilen Kırgızistan’dan gelen 2 şüphelinin 4 valizinden çıkan toplam 6 milyon 454 bin 337 doların da 26 Aralık’ta sahiplerine iade edildi.