Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI

Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar;
- Çok büyük bir katliam için gelmişlerdi. İzmir'de büyük bir felaketin önüne geçildi. Emniyet teşkilatımızın aldığı önlemler sayesinde teröristler kontrol noktasında durduruldu.
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Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar;
- Çok büyük bir katliam için gelmişlerdi. İzmir'de büyük bir felaketin önüne geçildi. Emniyet teşkilatımızın aldığı önlemler sayesinde teröristler kontrol noktasında durduruldu.