06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış törenininde hitap ediyor....
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI

Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar;

- Çok büyük bir katliam için gelmişlerdi. İzmir'de büyük bir felaketin önüne geçildi. Emniyet teşkilatımızın aldığı önlemler sayesinde teröristler kontrol noktasında durduruldu.

 

 

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