8 ilde darbeci astsubaylara operasyon

Bitlis merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve bir doktor gözaltına alındı.

Bitlis merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 ile operasyon yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kapsamlı ve duyarlı çalışmalar gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 24 kişiye yönelik Bitlis merkez, Güroymak, Mutki, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerimiz ile Ankara, İzmir, Sivas, Kayseri, Zonguldak, İstanbul ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde İl Jandarma Komutanlığı uhdesinde aralarında önemli birimlerde çalışanların da olduğu 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve FETÖ/PDY il jandarma yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir doktor olmak üzere 20 zanlı gözaltına alınmıştır. Zanlılar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

Açıklamada, terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerinin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam ettiği bildirildi.