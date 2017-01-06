06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Fotoğrafı görünce şaştı kaldı!

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Fotoğrafı görünce şaştı kaldı!
Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da silahlı terör saldırısını gerçekleştiren şahsın camide olduğu ihbarını alan Adıyaman polisi harekete geçti.
Fotoğrafı görünce şaştı kaldı! Fotoğrafı görünce şaştı kaldı! Fotoğrafı görünce şaştı kaldı!

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dursun Çavuş Cami'de Ortaköy saldırısını gerçekleştiren şahsa benzeyen birinin olduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçti. 

Cuma namazı için camiye gelen ve vatandaşlar tarafından ihbar edilen M.T. isimli vatandaş polis tarafından yakalanarak önce üst araması, daha sonra ise GBT sorgulaması yapıldı. Neden ihbar edildiğini bilmeyen ve daha sonra olayı gazetecilerden öğrenen M.T. cep telefonundan internete girerek her yerde aranan saldırganın resimlerine baktı. Saldırganın resmini gören M.T. benzerlik karşısında şaşkınlık yaşadı.

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