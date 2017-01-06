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Çok konuşulan iddialar üzerine uzman çavuş konuştu!

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Çok konuşulan iddialar üzerine uzman çavuş konuştu!
İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı sırasında çatışmaya müdahale eden H.Y adlı Jandarma Uzman Çavuş polisteki ifadesinde çatışmanın detaylarını anlattı.
Çok konuşulan iddialar üzerine uzman çavuş konuştu! Çok konuşulan iddialar üzerine uzman çavuş konuştu! Çok konuşulan iddialar üzerine uzman çavuş konuştu!

H.Y'nin ifadesine göre aracına otururduğu sırada patlama meydana geldi ve teröristleri farkettikten sonra silahını çekerek çatışmaya başladılar. Yolun diğer tarafında teröristlerin siper aldığı ikinci jandarma aracının içinde ise bir jandarma erinin olduğu ortaya çıktı. Araç şoförü olarak görevli olan erin silahsız olduğu için olaya müdahale edemediği, teröristlerin ise aracın içindeki askeri fark etmediği anlaşıldı.   

Jandarma Uzman Çavuş H.Y polise verdiği ifadesinde çatışmayı şöyle anlattı:  

'Adliyeye FETÖ kapsamında gözaltına alınan bir şüpheliyi götürmüştük. Aracımızı yol kenarına park ettik. Patlama sırasında araçtaydım. Patlama sırasında aracın ön camı patladı. Bu esnada adliye istikametine ve içinde bulunduğum araca doğru ateş edilmesinden dolayı araçta bana zimmetli olan MP5 marka silahımı alarak araçtan indim ve diğer tarafa geçtim. Şahsı gördüm. Diğer jandarma aracının bana göre sağ arka tarafından hedef gözetmeksizin ateş ettiğini farkettim. Ben de ateşle karşılık verdim. Aracın solunda bulunan şahsı ben görmedim. Fakat olay anında insan şantiyesindeki vatandaşlar 'Jandarma, şahıs bu tarafta' diye bağırdıklarından dolayı haberim oldu. Ben bu şahısların bize doğru hedef gözeterek ateş ettiklerini gördüm. Diğer jandarma aracının arkasından ateş eden şahsa doğru ateş ettim. Ateş ettiğim esnada trafik polisinin teröristlerin olduğu tarafa doğru ateş ederek koştuğunu, daha sonra adliye istikametine dönerken vurulduğunu gördüm. 

Bir süre sonra aracımın önünde yatar vaziyette kendi silahıyla ateş eden bir polis memurunun mermisinin bittiğini anladım. Benden silahımı istedi. Ben de sağlam, korunaklı bir pozisyonda olduğundan dolayı polis memuruna silahımı verdim. Onun silahını da ben aldım. Çatışma devam etti. İki terörist etkisiz hale getirildi. Polisler olay yerine gelmeye başladı. Daha sonra çatışma bitti. Polisler şahsın üzerinde bomba olabileceğini belirterek kimseyi yaklaştırmadılar. 

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