Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden biri daha Gaziantep' te tedavisinin sürdüğü hastanede şehit oldu..
06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit!
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