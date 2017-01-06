06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit!

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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit!
El Bab operasyonunda yaralanan askerler, Gaziantep'te tedavi altına alınmıştı..
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit! Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit! Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit!

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden biri daha Gaziantep' te tedavisinin sürdüğü hastanede şehit oldu..

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