Herkesi ilgilendiriyor! O limit yükseldi

Hakem heyetlerine yapılacak başvuruların parasal sınırı güncellendi.

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardaki üst limit, yeni düzenlemeyle yükseltildi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda limitin 2 bin 400 liraya çıkarıldığını açıkladı. Avukat Cevat Kazma, tüketicilerin mağdur olmaması adına yeni başvuru sınırları hakkında dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE LİMİT DAHA YÜKSEK

Yılın ilk günü itibariyle 2 bin 400 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurulabileceğini ifade eden Cevat Kazma, büyükşehir statüsündeki şehirlerde yaşayan tüketicilerin 2 bin 400 lira ile 3 bin 610 lira arasındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetlerine başvurması gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir statüsünde olmayan şehir merkezlerinde ise 3 bin 610 lira altındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetlerine başvurulacak.