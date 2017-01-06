06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 136,820 0.29
  • Dolar: 3,6280 0.77
  • Euro: 3,8321 0.42

Gabar Dağı’nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı

»
Gabar Dağı’nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı
Şırnak'ta Gabar Dağı'nda PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Gabar Dağı’nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı Gabar Dağı’nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı Gabar Dağı’nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralı

Şırnak’ta Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Herkesi ilgilendiriyor! O limit yükseldiHerkesi ilgilendiriyor! O limit yükseldiHakem heyetlerine yapılacak başvuruların parasal sınırı güncellendi.
Gabar Dağı’nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralıGabar Dağı’nda çatışma: 2 şehit, 4 yaralıŞırnak'ta Gabar Dağı'nda PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Brezilya'da yeni bir cezaevi isyanı: 33 ölüBrezilya'da yeni bir cezaevi isyanı: 33 ölüHafta içinde 56 mahkumun can verdiği ayaklanmadan sonra bu kez başka bir eyalette hapishane isyanı çıktı.
Kurtulmuş çıkan haberlere sitem etti!Kurtulmuş çıkan haberlere sitem etti!Numan Kurtulmuş, 'Suriye politikamız baştan beri yanlıştı' sözlerinin bazı çevrelerce çarpıtıldığını söyledi.
İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin alçak planı ortaya çıktıİzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin alçak planı ortaya çıktıİzmir Adliyesi'ne saldıranların adliyeye girmek için plan yaptıklarını Bakan Bozdağ açıkladı.
THY 192 seferini iptal etti!THY 192 seferini iptal etti!THY seferlerini iptal etti. Haftasonu yapılması planlanan 192 sefer olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği bildirildi.
  • Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit!06 Ocak 2017 Cuma 16:12
  • Çok konuşulan iddialar üzerine uzman çavuş konuştu!06 Ocak 2017 Cuma 16:01
  • 83 işadamı gözaltına alındı!06 Ocak 2017 Cuma 15:41
  • 8 ilde darbeci astsubaylara operasyon06 Ocak 2017 Cuma 15:40
  • Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı!06 Ocak 2017 Cuma 15:30
  • Bedelli askerlik çıkacak mı?06 Ocak 2017 Cuma 15:20
  • 15 milyon dolar temiz çıktı!06 Ocak 2017 Cuma 15:12
  • Bu görüntüyü müslümanlar verseydi ne laf edilirdi!06 Ocak 2017 Cuma 15:05
  • İzmir'e saldıran alçakların kimlikleri belli oldu06 Ocak 2017 Cuma 14:59
  • Kız çocuğunun faillerinin beraati istendi06 Ocak 2017 Cuma 14:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri