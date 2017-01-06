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Çavuşoğlu'ndan Esed rejimine İdlib uyarısı

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New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib planına tepki gösterdi ve uyardı: Süreç çöker, kaos tekrar başlar.
Çavuşoğlu'ndan Esed rejimine İdlib uyarısı
Çavuşoğlu'ndan Esed rejimine İdlib uyarısı Çavuşoğlu'ndan Esed rejimine İdlib uyarısı Çavuşoğlu'ndan Esed rejimine İdlib uyarısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

ESED'E İDLİB UYARISI: SÜREÇ ÇÖKER, KAOS YENİDEN BAŞLAR

Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İdlib'e askeri operasyon düzenleme planına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, "Siyasi çözüm mü istiyorsunuz? Askeri çözüm mü istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor." dedi.

Herkesin attığı imzanın gereğini yerine getirmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Esasen 10 gün önce varılan mutabakatta rejim de siyasi çözüm istediğini söyledi ve bir belgeye, mutabakata imza attı. Rusya da bunun garantörü oldu. Hem siyasi çözüm isteyip, Astana süreci ile ilgili ateşkesle ilgili iki belgeyi imzalayacaksınız hem de ondan sonra 'İdlib'i ele geçirmeye çalışacağız.' Bu olmaz. O zaman tüm süreç çöker. O zaman tekrar kaos başlar.

"HERKES MUTABAKATA SADIK KALSIN"

Yine her iki tarafın da imzaladığı mutabakata göre hiçbir taraf diğerine karşı kazanım elde etmeye çalışmayacak. Yani toprak elde etmeye çalışmayacak. Herkes şu anda bulunduğu yerde kalacak. O nedenle İdlib veya başka bir yerde yine savaşı sürdürmek Suriye'yi kaosa götürür. Herkes o yüzden imzaladığı mutabakata sadık kalsın, sözünde dursun ki en iyi çözüm siyasi çözümdür. Bu yolda hep beraber ilerleyelim."

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