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Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı

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Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil'deki 11 hedefin imha edildiğini belirtti.
Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil'deki 11 hedefin Türk jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildiğini bildirildi. 

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde

"06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi KANDİL bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu SIĞINAK VE BARINAK) ateş altına alınarak imha edilmiştir.        

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

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