Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
- “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
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Beşiktaş saldırısı'nda 10 şüpheli tutuklandı
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