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TEM'de 11 TIR kaydı!

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TEM'de 11 TIR kaydı!
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde kar yağışı ve rüzgarın da etkisiyle kayan ve devrilen tırlar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
TEM'de 11 TIR kaydı! TEM'de 11 TIR kaydı! TEM'de 11 TIR kaydı!

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

11 TIR KAYDI, TEM KİLİTLENDİ

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

BÖLGEYE MOBİL BÜFELER VE KUMANYA GÖNDERİLDİ

Bu arada otoyolda mahsur kalanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesince bölgeye 7 mobil büfe gönderildi.

Bölgede saatlerdir bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtımına başlandı.

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