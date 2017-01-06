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ABD'de havalimanında silahlı saldırı

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ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda bir silahlı saldırı meydana geldi.
ABD'de havalimanında silahlı saldırı
ABD'de havalimanında silahlı saldırı ABD'de havalimanında silahlı saldırı ABD'de havalimanında silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ilk gelen bilgilere göre 5 kişinin öldüğü çok sayıda insanında yaralandığı belirtiliyor.

Saldırının bagaj alım kısmında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Havalimanında büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi. ABD'li yetkililer yaptığı açıklamada saldırganla birlikte başka bir kişinin olduğuna dair kanıt bulamadıklarını söyledi.

Olay yerinde tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter hesabından attığı mesajda,: "Şu an Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'ndayım. Ateş açıldı. Herkes kaçıyor." dedi.

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