Kapatılan 11 gazete yeniden açıldı

Açılan gazetelerin isimleri şöyle:
Şuhut'un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi
|İmsak 06:50
|Güneş 08:22
|Öğle 13:17
|İkindi 15:37
|Akşam 17:59
|Yatsı 19:25
Açılan gazetelerin isimleri şöyle:
Şuhut'un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi