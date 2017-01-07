İzmir Adliyesi’nde dün gerçekleşen hain terör saldırısında 1 polis ve 1 mübaşir şehit olurken, 9 kişi de yaralandı. Bugün şehitler için düzenlenen cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bir sonraki durağı, yaralı 4 kişinin halen tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi oldu. Bakan Bozdağ, yaralıları hastane odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
07 Ocak 2017 Cumartesi8 R.Ahir 1438
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Bakan Bozdağ’dan yaralılara ziyaret
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