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Türkiye karşıtı Alman vekilden skandal sözler

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Türkiye karşıtı Alman vekilden skandal sözler
Alman Liberal Partili (FDP), nazi hayranı ve Türkiye karşıtı çıkışlarıyla bilinen Tobias Huch, Barbaros Şansal üzerinden THY'yi hedef gösterdi.
Türkiye karşıtı Alman vekilden skandal sözler Türkiye karşıtı Alman vekilden skandal sözler Türkiye karşıtı Alman vekilden skandal sözler

Nazi hayranı olan ve sık sık PKK sempatizanlarıyla birlikte Türkiye'yi karalama kampanyaları düzenlediği bilinen Alman vekil Huch, bu sefer de Barbaros Şansal üzerinden Türk Hava Yolları'nı hedef gösterdi.

Canlı porno siteleri kurarak Almanya'da 800 bin Euro vergi kaçıırdığı iddia edilen, YPG tişörtleri giyen, sık sık Kandil'e giderek PKK için övücü ifadeler kullanan ve bir çok kezTürkiye Cumhuriyeti'ni hedef gösteren Alman politikacı, THY ile hiçbir alakası bulunmayan bir fotoğrafla THY'ye iftira attı.

Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'deki terör saldırısının ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açıklaması nedeniyle KKTC'den sınırdışı edilen Barbaros Şansal, Atatürk Havalimanı'na indiği sırada olay yerindeki bazı yolcu ve havalimanı personelinin öfkesi ile karşılanmıştı. Bu görüntülerden yola çıkan Alman vekil, Barbaros Şansal'ın 2012 yılındaki bir fotoğrafını THY logoso ile birlikte kullanarak yalan ve iftira kampanyası başlattı.

Barbaros Şansal, 2012 yılında Taksim'de bir grup tarafından darp edilmiş ve kendini fotoğraflayarak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu fotoğrafı sanki THY uçağında darp edilmiş gibi göstererek sosyal medya üzerinden bir iftira kampanyası başlatan Alman vekil Huch, 5 yıllık fotoğrafı Facebook hesabında THY logosu ile birlikte paylaştı ve THY ve Barbaros Şansal'ın hesaplarını etiketledi.

Paylaştığı fotoğrafa bir de "Demokrat bir insanın Türk Hava Yolları ile neden uçmaması gerektiğini bu fotoğraftan anlayabilirsiniz" notunu düştü.

Bu paylaşım sonrasında THY hukukçularının harekete geçmesi bekleniyor.

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Türkiye karşıtı Alman vekilden skandal sözlerTürkiye karşıtı Alman vekilden skandal sözlerAlman Liberal Partili (FDP), nazi hayranı ve Türkiye karşıtı çıkışlarıyla bilinen Tobias Huch, Barbaros Şansal üzerinden THY'yi hedef gösterdi.
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