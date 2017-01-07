İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal etti.

İDO’nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. İDO’dan yapılan açıklamaya bu akşam saat 21.45’te gerçekleştirilmesi planlanan Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot ve Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot ile yarın sabah saat 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ile saat 09:30’daki Bandırma - Yenikapı -Bostancı Deniz Otobüsü seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Açıklamada, İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ettiği aktarıldı.