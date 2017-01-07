Terör örgütünün üst düzey lideri öldürüldü

Açıklamada "İsevi, 2016 yılında koalisyon tarafından örgütün dış operasyonları ağından öldürülen on altıncı liderdir" ifadesi kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ’ın istihbarat ve medya yapılanmasında görev alan liderlerinden Mahmut İsevi’nin 31 Aralık’ta Rakka yakınlarında ABD öncülüğündeki koalisyonun gerçekleştirdiği hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada İsevi’nin Felluce’den Rakka’ya geçmeden önce DEAŞ’In medya ve istihbarat yapılandırmasında görev yaptığı ve örgüt içerisinde talimatların ve propaganda malzemelerinin akışından sorumlu olduğu belirtildi. İsevi’nin dış operasyonları koordine eden örgüt mensupları ile bölgeler arası seyahat ettiği ve 2 Kasım’da öldürülen DEAŞ'ın “Ortadoğu Emiri” Abdülbasit Iraki ile yakın ilişkisinin bulunduğu belirtildi.

CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsevi 2016 yılında koalisyon tarafından örgütün dış operasyonları ağından öldürülen on altıncı liderdir. Onunla birlikte, DEAŞ'ın terör saldırılarını planlayan liderlerinin art arda öldürülmüş olması ile birlikte onun da öldürülmüş olması örgütün bölgeler arası terör saldırılarını daha da geriletmiştir. Koalisyon, müttefik ve koalisyon ortakları olan ülkelerde terör saldırısı planlayan DEAŞ liderlerini takip edip, etkisiz hale getirmeye devam edecektir."