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Yayın yasağına uymayan kanallara çok ağır ceza

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Yayın yasağına uymayan kanallara çok ağır ceza
679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Yayın yasağına uymayan kanallara çok ağır ceza Yayın yasağına uymayan kanallara çok ağır ceza Yayın yasağına uymayan kanallara çok ağır ceza

KHK'ya göre, Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde televizyon kanallarına lisans iptaline kadar yaptırımlar getirildi. Ayrıca ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine bağlantılı ya da bunlarla irtibatı olduğu belirlenen medya kuruluşların lisans başvuruları da reddedilecek.

KHK'ya göre, Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programlarına bir gün durdurulacak. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanma halinde kuruluşun yayını beş güne kadar, ikinci kez tekrarında 15 güne kadar, üçüncü kez tekrarında yayın lisansının iptaline karar verilecek. Ayrıca ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine bağlantılı ya da bunlarla irtibatı olduğu belirlenen medya kuruluşların lisans başvuruları da reddedilecek.

KHK'daki Basın Kanunu düzenlemesi ve eklenen maddeler şöyle:

Üçüncü tekrarda lisans iptali

MADDE 17- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bu madde ile 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde, Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayını bir gün durdurulur ve bu halde 32 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır. Bir yıl içinde; aykırılığın tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının beş güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde onbeş güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir."

Teröre hizmet edecek şekilde yayın yapılamaz

MADDE 18- 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"t) Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz."

Terör örgütü ile bağlantı varsa lisans başvuruları iptal

MADDE 19- 6112 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Üst Kurul, lisans başvurularına ilişkin olarak ilgili kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilir.

(3) Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilir."

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