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Ortaköy saldırısında iki silah sesi var

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Ortaköy saldırısında iki silah sesi var
Kritik dosyalarda mahkemelere bilirkişilik yapan Ulusal Kriminal Büro (UKB), Reina saldırısına ait bir videoyu inceleyerek 2 ayrı silah sesi tespit etti.
Ortaköy saldırısında iki silah sesi var Ortaköy saldırısında iki silah sesi var Ortaköy saldırısında iki silah sesi var

Reina’yı kana bulayan terör saldırısının ardından Türk yargısına özel bilirkişilik yapan Ulusal Kriminal Büro (UKB), ilginç bir iddia ortaya attı. Kriminal Büro ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve olay yerine bin 200 metre uzaktan çekildiği belirlenen bir videoyu derinlemesine inceledi.

Sesleri ortaya çıkaran ekip, olay yerinde iki ayrı silahın patladığını tespit etti. Elde edilen bulguları ‘Acil-Gizli-Önemli’ kaydıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ileten UKB, ilgilileri uyardı. Olay anında o sırada havada olan 777 Boeing tipi uçağın uçuş sesinin silah sesleriyle karıştığını saptayan ekip, duyulan silah seslerinin sonradan monte edilmiş sesler olmadığını saptadı. Anlık uçuş yapan uçak sesleriyle silah seslerinin aynı tabanda yer alması videodaki seslerin gerçek olduğunu ortaya kondu.

‘Seste montaj yok’

Kaydı temizlediklerini ve az duyulan sesleri yükselterek silah atış seslerine odaklandıklarını kaydeden UKB direktörü Uğur Kurtulan şu bilgileri verdi: “İnceleme sırasında arka sese bakarız. Bunu yaparken uçan uçağı gördük. Bu uçak hangi uçak diye hava taşıt sisteminden araştırdık. Bu gibi olaylarda manipüle ederek güvenlik güçlerini farklı yönlere çekmek isteyenler olabilir. Olaydaki kaydın baştan başa tek bir kayıt olduğunu saptadık. Ama kayıtların üzerine ses monte edilir. Monte edildikten sonra bir daha kaydedilir. Kaydedildikten sonra sesin tabanı kalmaz. Ortamda kriminal bulgu da zorlaşır. Uçuş sesiyle silah seslerinin o sırada çakıştığını gördük. Bunun üzerine ses arka planına bir daha baktık. 01:20 sularında 37 bin feette, 42.6 desibel bir sesle bir uçak tespit ettik. Hepsine bakıldığında terör saldırısıyla aynı saatlerde olduğunu gördük. Bu sesin montaj olmadığının bir göstergesi.”

‘Bir silahın atış hızı değişmez’

Kayıtta ART arda gelen iki farklı silah sesi olduğunu belirten Kurtulan, 2 silah bulgusuna dair de şunları anlattı: “Tek saldırgan ve 1 kaleşnikoftan bahsediliyor. Ancak ses kaydından iki silahın olduğunu saptadık. İnsanlar kaçışmasın diye dışarıdan küreme amaçlı havaya ya da içeri doğru ateş açılmış olabilir. İkinci silahın atım aralıklarına baktığınızda fark ortaya çıkıyor. Kaleşnikofun dakikada atım sayısı 600’dür. Bu videoda saydığımız 10 mermi atımı 0.4 saniye. Bu da aşağı yukarı dakikada 550 mermi demek. Yani bu silah kaleşnikof diyebiliriz. İkinci silah sesine baktığımız zaman 0.4 saniyede 12 atışlık bir ses işitiliyor. Birisinin sesi daha az ve atım sayısı daha çok.

Kaleşi dik hedef alırsanız sesi farklı, sağa ya da sola çevirirseniz sesi farklı çıkar. Bu ihtimali de dikkat alırsak, diyelim terörist silahın yönünü değiştirdi ve ses farklılaştı. Ancak atış hızı da farklı. Bir silahı ne yöne çevirseniz çevirin atış hızı değişmez. Bu videoda en ilginç bulgu iki farklı silahın kullanıldığı yönünde. Eğer olay mahallinde ya da cenazelerde farklı silaha ait kovanlar bulunmadıysa bile kovan bırakmayan hazne takılmış bir makineli tabanca olabilir bu. Devletin inceleme birimleri olayda iki ayrı silahı ve birden fazla terörist ihtimalini göz önüne alması gerekir.”

Önemli dosyalarda bilirkişilik yaptı

Yılda ortalama 2 bin dosya inceleyen UKB, çalışmalarının yüzde 98’ini yargı camiasına özel bilirkişi hizmeti sağlayarak gerçekleştiriyor. Türkiye’de ve yurt dışında pek çok ülkeye teknik anlamda bilirkişi hizmeti sağlayan UKB ekipleri, Berkin Elvan dosyası başta olmak üzere, Onur Yaser Can cinayeti ve manken Aslı Baş’ın ölümüne ilişkin dosyalarda bilirkişilik yaptı.

Milliyet

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