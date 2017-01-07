07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:59Yatsı 19:25
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,571 0.84
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

TSK'nın El Bab sonrası Münbiç planı

»
TSK'nın El Bab sonrası Münbiç planı
TSK’nın sürdürdüğü El Bab operasyonu ve ardından bunun Münbiç’e nasıl uzanacağına ilişkin görüşmeler ve müzakereler devam ediyor.
TSK'nın El Bab sonrası Münbiç planı TSK'nın El Bab sonrası Münbiç planı TSK'nın El Bab sonrası Münbiç planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün, “El Bab operasyonu kısa sürede bitecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. Münbiç başta olmak üzere temizlemekte kararlıyız” mesajını yineledi. El Bab’daki birliklerin sayısı artırıldı; TSK adım adım ilerliyor. El Bab’dan sonraki hedef Münbiç operasyonunun detayları ve sahadan Ankara’ya ulaşan bilgilerse şöyle:

RAKKA YOLU KAPATILMALI

Rakka’dan gelen yolların ABD tarafından kapatılması gerekiyor. Gerek El Bab’a, gerekse Münbiç’e terörist ve malzeme geçişinin önlenmesi lazım. Hâlâ petrol taşıyan tankerlerin ve TIR’ların geçişi oluyor ve ABD bunları vurmuyor. Bazı ABD’li şirketlerin bu petrol trafiğini yönettiği bilgisi Ankara’ya ulaşıyor.

EL BAB İÇİN SÜRE

Rusya ile varılan mutabakat gereği Rus uçakları, El Bab’ın 8 kilometre güneybatısındaki Dayr Kak’taki DEAŞ hedeflerini vurdu. Bu, çok stratejik ve önemli bir hamleydi ancak hâlâ Türkiye hava operasyonları ve uçuş izinleri konusunda istediği desteği alabilmiş değil. Rusya’nın desteği önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. El Bab operasyonunun tamamlanması için süre konulacak. Rusya’nın Esad rejimi üzerindeki etkisi kullanılacak.

EL BAB’A GERİ DÖNÜŞ

El Bab temizlenip kontrol altına alındıktan sonra yerinden olan Suriyelilerin dönüşü söz konusu. Bunun şartları müzakere ediliyor. DEAŞ’tan arındırılan yerlere PYD/ YPG’nin yerleşmemesi gerekiyor.

MÜNBİÇ’TEN KOBANİ’YE

Münbiç operasyonundan sonra Rusya ile Ayn-el Arap’ın (Kobani), terör unsurlarından temizlenmesinin daha kolay olacağı değerlendiriliyor. Ancak PYD/YPG’nin kontrolündeki Münbiç’in El Bab’dan 15 kat daha modern silahlarla tahkim edildiği ifade ediliyor. Bunun için hava taarruzu desteği şart. Farklı mekanizmalar nedeniyle uçakların 3 gün uçamadığı dönemler oluyor.

KONTROL NOKTALARI

El Bab ve sonrasında başlayacak Münbiç operasyonunda askeri kontrol noktaları oluşturulması planlanıyor ancak canlı bomba veya bombalı araç saldırılarında zayiatın büyük olacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle geçiş noktalarının kesilmesi, anlık istihbarat paylaşımı ve hava operasyonları büyük önem taşıyor.

ATME KAMPI VE SAVAŞÇILAR

İdlib’in Atme kasabasındaki kampta 6 bin 700 savaşçının bulunduğu belirtiliyor. Bunların tahliye edilmesi için 1 ay süre verildi. Ateşkes kapsamında olmamakla birlikte teslim olmuş şekilde bekleyenlerin tahliyeleri, nereye gidecekleri halen çözülmüş değil. Bir koridor açılıp geçirilmeleri ve kayıt altına alınmaları gerekiyor. Bunlar dışında 3 ay süreli ateşkes kapsamında yerlerinden kıpırdamayacak ve izlenecek olanların ülkelerine iadesi konusunun da çözülmesi gerekiyor. Vatandaşı oldukları ülkeler bunları almaya yanaşmıyor.

Habertürk

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da TEM'de feci kaza!İstanbul'da TEM'de feci kaza!İstanbul TEM Bahçeşehir'de 5 TIR kaza yaptı. TEM trafiğe kapandı.
Sigarayla mücadelede tek tıkla bildirimSigarayla mücadelede tek tıkla bildirimYasaya aykırı sigara içilen yerlerin kontrolünü 1 milyon gönüllü gerçekleştirecek. Denetmenler, cep telefonuyla mekânın konumunu belirleyerek ihbarda bulunacak.
Saldırıda kullanılan araçları alan o hain Irak'a böyle kaçmışSaldırıda kullanılan araçları alan o hain Irak'a böyle kaçmışİzmir Adliyesi’nde 2 kişiyi şehit eden teröristlerden birinin parmak izinden K.Maraş Elbistan nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.
Hava Kuvvetleri'ne rekor geri dönüşHava Kuvvetleri'ne rekor geri dönüşSon 3 yılda pilot rezervinin yarısını kaybeden Türk Hava Kuvvetleri kan tazeliyor.
Günlerdir beklenen kar İstanbullulara zor anlar yaşattıGünlerdir beklenen kar İstanbullulara zor anlar yaşattıGünlerdir beklenen kar İstanbul ve çevresinde etkili oluyor. Kar yağışı gece boyunca etkili olurken sıcaklık da -4 dereceye kadar düştü.
Sultan Abdülmecid'in üçüncü kuşak torunu hayatını kaybettiSultan Abdülmecid'in üçüncü kuşak torunu hayatını kaybettiSultan Abdülmecid'in üçüncü kuşak torunu Osman Bayezid Osmanoğlu, New York'ta hayatını kaybetti.
  • 3 KHK daha yayımlandı! İhraç ve göreve iadeler var07 Ocak 2017 Cumartesi 08:31
  • KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste07 Ocak 2017 Cumartesi 08:30
  • TSK'nın El Bab sonrası Münbiç planı07 Ocak 2017 Cumartesi 08:15
  • Ortaköy saldırısında iki silah sesi var07 Ocak 2017 Cumartesi 08:12
  • Yayın yasağına uymayan kanallara çok ağır ceza07 Ocak 2017 Cumartesi 08:10
  • Kapatılan dernek-vakıfların tam listesi07 Ocak 2017 Cumartesi 08:02
  • Osman Bayezid Efendi 92 yaşında vefat etti07 Ocak 2017 Cumartesi 00:50
  • İstanbul’da hava trafiğine kar engeli07 Ocak 2017 Cumartesi 00:49
  • İDO’nun bazı seferleri iptal edildi07 Ocak 2017 Cumartesi 00:48
  • Türkiye karşıtı Alman vekilden skandal sözler07 Ocak 2017 Cumartesi 00:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri