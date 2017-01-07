TSK'nın El Bab sonrası Münbiç planı

TSK’nın sürdürdüğü El Bab operasyonu ve ardından bunun Münbiç’e nasıl uzanacağına ilişkin görüşmeler ve müzakereler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün, “El Bab operasyonu kısa sürede bitecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. Münbiç başta olmak üzere temizlemekte kararlıyız” mesajını yineledi. El Bab’daki birliklerin sayısı artırıldı; TSK adım adım ilerliyor. El Bab’dan sonraki hedef Münbiç operasyonunun detayları ve sahadan Ankara’ya ulaşan bilgilerse şöyle:

RAKKA YOLU KAPATILMALI

Rakka’dan gelen yolların ABD tarafından kapatılması gerekiyor. Gerek El Bab’a, gerekse Münbiç’e terörist ve malzeme geçişinin önlenmesi lazım. Hâlâ petrol taşıyan tankerlerin ve TIR’ların geçişi oluyor ve ABD bunları vurmuyor. Bazı ABD’li şirketlerin bu petrol trafiğini yönettiği bilgisi Ankara’ya ulaşıyor.

EL BAB İÇİN SÜRE

Rusya ile varılan mutabakat gereği Rus uçakları, El Bab’ın 8 kilometre güneybatısındaki Dayr Kak’taki DEAŞ hedeflerini vurdu. Bu, çok stratejik ve önemli bir hamleydi ancak hâlâ Türkiye hava operasyonları ve uçuş izinleri konusunda istediği desteği alabilmiş değil. Rusya’nın desteği önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. El Bab operasyonunun tamamlanması için süre konulacak. Rusya’nın Esad rejimi üzerindeki etkisi kullanılacak.

EL BAB’A GERİ DÖNÜŞ

El Bab temizlenip kontrol altına alındıktan sonra yerinden olan Suriyelilerin dönüşü söz konusu. Bunun şartları müzakere ediliyor. DEAŞ’tan arındırılan yerlere PYD/ YPG’nin yerleşmemesi gerekiyor.

MÜNBİÇ’TEN KOBANİ’YE

Münbiç operasyonundan sonra Rusya ile Ayn-el Arap’ın (Kobani), terör unsurlarından temizlenmesinin daha kolay olacağı değerlendiriliyor. Ancak PYD/YPG’nin kontrolündeki Münbiç’in El Bab’dan 15 kat daha modern silahlarla tahkim edildiği ifade ediliyor. Bunun için hava taarruzu desteği şart. Farklı mekanizmalar nedeniyle uçakların 3 gün uçamadığı dönemler oluyor.

KONTROL NOKTALARI

El Bab ve sonrasında başlayacak Münbiç operasyonunda askeri kontrol noktaları oluşturulması planlanıyor ancak canlı bomba veya bombalı araç saldırılarında zayiatın büyük olacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle geçiş noktalarının kesilmesi, anlık istihbarat paylaşımı ve hava operasyonları büyük önem taşıyor.

ATME KAMPI VE SAVAŞÇILAR

İdlib’in Atme kasabasındaki kampta 6 bin 700 savaşçının bulunduğu belirtiliyor. Bunların tahliye edilmesi için 1 ay süre verildi. Ateşkes kapsamında olmamakla birlikte teslim olmuş şekilde bekleyenlerin tahliyeleri, nereye gidecekleri halen çözülmüş değil. Bir koridor açılıp geçirilmeleri ve kayıt altına alınmaları gerekiyor. Bunlar dışında 3 ay süreli ateşkes kapsamında yerlerinden kıpırdamayacak ve izlenecek olanların ülkelerine iadesi konusunun da çözülmesi gerekiyor. Vatandaşı oldukları ülkeler bunları almaya yanaşmıyor.

Habertürk